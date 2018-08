Zaterdag was Amsterdam weer het toneel voor de jaarlijkse Canal Parade, waar LHBTI’s vieren dat ze mogen zijn wie ze zijn en mogen houden van wie ze willen houden. Het was de eerste keer dat Femke Halsema de Pride, het feest van diversiteit, als burgemeester meevierde. Het thema van de Pride 2018 is mensenrechten.