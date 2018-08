Büchli pakt goud op EK baanwielrennen

Matthijs Büchli heeft zaterdag op het EK baanwielrennen in Glasgow goud veroverd op de kilometer tijdrit. De 25-jarige Nederlander zette een tijd neer van 1.00,134. De bronzen plak was voor de Nederlander Sam Ligtlee met een tijd van 1.00,905.

De tweede plek was voor de Duitser Joachim Eilers, die het parcours in 1.00,361 voltooide. Büchli reed wel iets langzamer dan tijdens de kwalificaties. Toen wist de keirin-specialist als enige onder de minuut te blijven.

#EuroTrack18 - 1 km TT Men 🥇 Matthijs Buchli 🇳🇱

🥈 Joachim Eilers 🇩🇪

🥉 Sam Ligtlee 🇳🇱#EC2018 — UEC Cycling (@UEC_cycling) 4 augustus 2018

Voor Büchli was het de eerste Europese titel in zijn wielercarrière. De kilometer tijdrit was het enige onderdeel waaraan de Haarlemmer deelnam op het EK. In 2017 pakte hij al eens brons met de teamsprinters. In 2014 pakte hij zilver op de keirin, zijn specialisme.

Het was het derde goud voor Nederland, nadat Kirsten Wild een dag eerder het beste resultaat op de scratch vestigde. Diezelfde dag pakten de Nederlandse teamsprinters ook de eerste plaats. Wild heeft later op zaterdag nog kans op een tweede medaille, wanneer de finale van de puntenkoers verreden wordt.

Titelverdediger Jeffrey Hoogland deed niet mee aan het niet-olympische onderdeel.