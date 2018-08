WHO: nieuwe uitbraak van ebola in Congo gevaarlijk

De nieuwste ebola-uitbraak in Congo is om meerdere redenen gevaarlijk, waarschuwt de World Health Organisation (WHO) donderdagavond tegen persbureau Reuters. De organisatie vreest onder meer niet genoeg medicatie in huis te hebben.

Het zeer besmettelijke virus heeft zich vermoedelijk verspreid over een gebied van enkele tientallen kilometers in de noordoostelijke provincie Noord-Kivu, dichtbij de landsgrenzen met Oeganda en Rwanda. De oversteek is dan snel gemaakt, vreest men. De huidige uitbraak van ebola is volgens het Congolese ministerie van Gezondheidszorg van het type Zaïre, dat eerder succesvol behandeld is. De WHO vreest echter tekorten van het vaccin dat bij die behandeling is ingezet.

Vleermuizen

Niet meer dan een week geleden werd elders in Congo een ebola-uitbraak juist officieel ten einde verklaard. Toen had het virus in het noordwesten van het land aan zeker 33 mensen het leven gekost. Hoe de huidige uitbraak in Noord-Kivu precies is ontstaan is onduidelijk. Reuters sprak telefonisch met een lokale verpleegster, die zegt dat de paniek in de regio groot is.

Vier mensen testen positief op het virus, terwijl nog zeker twintig andere sterfgevallen in Noord-Kivu de afgelopen week vermoedelijk door ebola kwamen. Ebola verplaatst zich gemakkelijk over lange afstanden omdat vleermuizen het met zich mee kunnen dragen. Via bijvoorbeeld op de markt verkochte vleeswaren kan het virus mensen bereiken.

De Oegandese regering laat weten testcentra op te hebben gezet langs de grens met Congo en op het internationale vliegveld van Entebbe.

Correctie (3 augustus 2018): In een eerdere versie van dit bericht stond dat de Congolese regering testcentra heeft opgezet langs de grens en op het vliegveld van Entebbe. Dat had de Oegandese regering moeten zijn. Hierboven is dat aangepast.