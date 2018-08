VS straffen Russische bank voor activiteiten met Noord-Korea

De Verenigde Staten hebben vrijdag sancties uitgevaardigd tegen de Russische bank Agrosoyuz Commercial wegens verboden transacties met Noord-Korea. De Russische bank heeft volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën een faciliterende rol gespeeld bij een “significante betaling” aan de directeur van de in Moskou gevestigde Noord-Koreaanse bank FTB.

Door de sancties wordt beslag gelegd op mogelijke bezittingen in de VS en mogen Amerikanen geen handel drijven met de Russische bank. De maatregel is vooral bedoeld om de druk op te voeren op het Noord-Koreaanse regime, zo blijkt uit de verklaring van de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin.

“De Verenigde Staten zullen doorgaan met het afdwingen van sancties en het sluiten van illegale geldstromen naar Noord-Korea. Onze sancties blijven gehandhaafd totdat we een definitieve, volledig geverifieerde denuclearisering van Noord-Korea hebben bereikt”.

De VS hebben tevens de VN-Veiligheidsraad gevraagd om Agrosoyuz Commercial op de zwarte lijst te zetten wat het voortbestaan van de bank onder druk zet. Deze verzoeken aan de Veiligheidsraad worden meestal ingewilligd. Rusland lijkt nu dwars te liggen. In een reactie op de maatregelen bekritiseerde de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergei Rjabkov de Amerikaanse actie en gaf aan dat de maatregelen geen effect hebben.

Nucleaire wapenprogramma

De sancties werden opgelegd na een betaling aan Han Jang Su, directeur van de Foreign Trade Bank (FTB). Het geld zou bedoeld zijn voor de financiëring van het nucleaire wapenprogramma van Noord-Korea. Han Jang Su en de FTB stonden al op een zwarte lijst van de VS. Ook tegen de vicedirecteur van de Noord-Koreaanse bank zijn sancties uitgevaardigd.

Agrosoyuz Commercial staat al langer in het vizier van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De Russische bank zou sinds 2009 voor miljoenen dollars aan transacties hebben gedaan met Noord-Koreaanse banken. Begin van dit jaar zorgde Agrosoyuz Commercial ervoor dat een Noord-Koreaans bedrijf de VN-sancties tegen het land kon omzeilen door te investeren in Russische valuta.

Eerder op vrijdag werd bekend dat Rusland nog op grote schaal nieuwe Noord-Koreaanse arbeiders in het land laat werken. Het schendt daarmee de VN-sancties.