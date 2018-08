Verstappen krijgt andere teamgenoot: Ricciardo naar Renault

Hij stelde het maar uit, en verder uit, nog verder uit. Maar Daniel Ricciardo zou toch gewoon gaan bijtekenen bij Red Bull, net als Max Verstappen dat eind vorig jaar deed. Hij wilde om de titel gaan meedoen en de deuren naar de andere topteams waren dicht. Maar opeens kwam daar vrijdag alsnog een daverende verrassing: Ricciardo vertrekt na dit seizoen bij Red Bull. Hij gaat naar Renault.

“Het was waarschijnlijk een van de moeilijkste beslissingen die ik in mijn carrière heb moeten nemen, maar ik vond het tijd voor een verse en nieuwe uitdaging”, zegt Ricciardo in een persbericht van Renault over zijn overstap. Red Bull had eerder nog niet de naam van Renault genoemd in zijn eigen persbericht. “We respecteren Daniels besluit om Aston Martin Red Bull Racing te verlaten volledig en wensen hem het allerbeste voor de toekomst.” Eerder op de dag maakte de Britse tabloid The Daily Mail al bekend dat de verrassende overstap eraan zat te komen. Bij Renault wordt Ricciardo teamgenoot van de Duitser Nico Hülkenberg.

Ricciardo reed vanaf 2014 voor Red Bull en won met het team zeven keer, waarvan twee keer dit seizoen. Hij stond 29 keer op het podium.

Redenen

Renault was het meest logische overgebleven alternatief voor Ricciardo. Dat maakt de keuze echter niet minder verrassend. Ricciardo is al 29, rijdt al sinds 2011 in de Formule 1 rond en heeft zich ontwikkeld tot een van de betere en meest gerespecteerde coureurs op de grid: hij staat garant voor spektakel, maar is tegelijk ook oerdegelijk en betrouwbaar, nog even los van zijn ideale mediapersoonlijkheid. Om het kampioenschap heeft hij nooit écht kunnen meedoen en daarvoor achtte hij de tijd wel rijp. Maar in de huidige status quo zijn de kandidaten voor een wereldtitel Mercedes en Ferrari, met Red Bull als underdog. De rest van de teams speelt geen rol, ook Renault niet.

Dus waarom dan toch een overstap? Dat blijft speculeren, maar er zijn wat redenen te bedenken. Allereerst geld. Verstappen tekende eind vorig jaar na een jaar met veel automalaise bij tot en met 2020 en zou flink meer gaan verdienen. Onduidelijk is hoeveel, maar Ricciardo zal ongetwijfeld eenzelfde bedrag hebben willen bedingen. De vraag is of Red Bull dat voor hem over heeft willen hebben.

Dan is er nog de kwestie rond de motor. Ricciardo zou wel heel erg zijn twijfels moeten hebben over de Honda-motor die Red Bull vanaf volgend seizoen verkiest boven die van Renault. Ricciardo stond zelf vorig en ook dit jaar meermaals vroegtijdig langs de kant vanwege de problemen met de Renault-motor en zou nu volgend jaar wederom met die motor rijden. Enige voordeel is dat hij dan voor het fabrieksteam rijdt, een niet te onderschatten voordeel. Red Bull is slechts klant van Renault, het team zelf heeft veel meer invloed op de motor en zijn ontwikkeling. Wellicht is hem voorgehouden dat Renault de komende jaren écht flinke stappen gaat maken, een belofte die Lewis Hamilton werd gedaan toen hij per 2013 overstapte naar Mercedes. Dat bleek toen een meesterzet: Hamilton werd in 2014, 2015 en 2017 kampioen met het team.

Of speelt op de achtergrond mogelijk de rol die Ricciardo zou gaan spelen in relatie tot Verstappen? Hijzelf gaf eerlijk toe dat hem door teamadviseur Helmut Marko is toegezegd dat Red Bull een ‘Sebastian Vettel-achtig’-project wil maken - de Duitser werd met Red Bull vier keer wereldkampioen. Ricciardo zal nooit een rol willen vervullen die Kimi Raikkonen bij Ferrari heeft, als echte tweede coureur, of Valtteri Bottas - als de nood hoog is - bij Mercedes vervult. Hij wil de eerste coureur zijn, of op zijn minst gelijkwaardig.

Silly season

Met de opmerkelijke beslissing van Ricciardo is dan ook het traditionele ‘silly season’ begonnen, de bijnaam voor de transferperiode in de Formule 1. Ricciardo’s vertrek is waarschijnlijk pas het begin van een reeks verschuivingen in de koningsklasse van de autosport. Allereerst: wie gaat hem vervangen bij Red Bull? Carlos Sainz (23), sinds eind vorig seizoen uitgeleend aan Renault, zou een logische vervanger zijn. Verstappen en Sainz waren eerder al bij Red Bulls dochterteam Toro Rosso concurrenten. Ook McLaren zou interesse hebben in Sainz, als alternatief voor de worstelende Belg Stoffel Vandoorne. Met Pierre Gasly (22) heeft Red Bull nog een interessante junior. De Fransman presteert dit seizoen prima bij Toro Rosso; hij werd knap vierde in Bahrein, zevende in Monaco en vorige week nog zesde in Hongarije.

Tegelijkertijd zijn er nog meer coureurs die een plekje kunnen of moeten krijgen volgend jaar. Wat gebeurt er met tweevoudig kampioen Fernando Alonso, die miserabel in de rondte rijdt bij McLaren. Krijgt de talentvolle Lando Norris, pas 18, al komend seizoen een plekje bij McLaren? Wat te doen met Charles Leclerc (20), die wervelend debuteert dit jaar in de matige auto van Sauber: krijgt hij volgend jaar al de kans Raikkonen bij Ferrari te vervangen of moet hij het eerst nog een jaartje bij Haas proberen, het Amerikaanse team dat ook met Ferrari-motoren rijdt? Ricciardo’s vertrek maakt het er hoe dan ook allemaal interessanter op.