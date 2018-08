Tientallen doden bij dubbele aanslag op moskee Afghanistan

Bij een dubbele aanslag op een shi’itische moskee in het oosten van Afghanistan zijn vrijdag zeker 25 doden gevallen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt persbureau Reuters.

Zo’n 60 mensen hadden zich in de Khawaja Hassan-moskee in de stad Gardez verzameld toen twee terroristen daar binnendrongen. Over wat er daarna gebeurde lopen de lezingen uiteen. Volgens persbureau AFP begon het duo op de menigte te schieten voor ze zichzelf opbliezen. Volgens een ooggetuige waarmee Reuters sprak blies één van de twee zich op, terwijl de ander op bezoekers in de moskee schoot.

De aanslag is nog niet opgeëist. In Afghanistan plegen de laatste twee jaar zowel de Talibaan als Islamitische Staat (IS) aanslagen. De shi’itische minderheid in het land is daar doorgaans doelwit van. De VN-missie in Afghanistan telde in de eerste zes maanden van dit jaar 3.413 burgerslachtoffers die door geweld in Afghanistan gewond raakten of om het leven kwamen. In een drie weken geleden gepubliceerd rapport schreven de Verenigde Naties 42 procent van die aanslagen toe aan de Talibaan, en 18 procent aan IS.

Het is de tweede keer deze week dat tientallen doden vallen bij aanslagen in Afghanistan. In de oostelijke stad Jalalabad blies een aanslagpleger zichzelf dinsdag op voor de ingang van een overheidsgebouw. Bij die explosie en het vuurgevecht met de politie dat volgde, vielen zeker vijftien doden. Op dezelfde dag ging in de westelijke provincie Farah een bernbom af, waarbij twaalf mensen overleden.