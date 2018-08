Watermeloensorbet

Tot slot deze week een toetje dat wel past bij de hoge temperaturen. Het moet wel een nachtje in de vriezer, dus begin op tijd. Het is extra lekker met de bijgevoegde vlierbloesemlimonade.

Begin 1-2 dagen van tevoren. Maak de sorbet. Breng het water en de suiker aan de kook in een pan en roer tot de suiker is opgelost. Haal de pan van het vuur en laat de suikersiroop afkoelen. Maal de watermeloen grof in een blender en meng hem met de suikersiroop en circa 5 eetlepels limoensap. Zet het mengsel in de vriezer tot het bijna bevroren is en maal het weer. Zet het dan een nacht in de vriezer. Kook voor de vlierbloesemlimonade het water en haal de pan van het vuur. Voeg de suiker toe en roer tot hij is opgelost. Laat het mengsel afkoelen. Snijd de citroenen in plakken. Snijd de vlierbloesems van de stelen en doe ze met de citroenen in het suikerwater. Dek de kom af en zet hem 48 uur apart. Verwijder de citroen en vlierbloesems. Doe de limonade in een gesteriliseerde fles met dop en bewaar hem in de koelkast.

Haal de sorbet kort voor het serveren uit de koelkast zodat hij iets zachter wordt. Eet hem met muntblaadjes en verse watermeloen en een scheutje vlierbloesemlimonade.