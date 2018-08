Taalspelletjes en coming-outs

De taalminnende televisiekijker kwam er de laatste tijd wat bekaaid vanaf, nu Het Groot Dictee sinds vorig jaar geschrapt is en De tafel van taal van de NTR afgelopen is. Gelukkig presenteert Astrid Joosten deze zomer De S.P.E.L.show. Een laagdrempelige taalquiz, want als het te moeilijk wordt haken mensen af, volgens Joosten. In het AD zei ze: „Het przewalskipaard was nog grappig, maar latere schrijvers van het dictee wilden elkaar steeds overtreffen in moeilijke woorden. Dat was uiteindelijk niet meer te doen.”

In De S.P.E.L.show spelen drie bekende Nederlanders tegen 26 gewone Nederlanders. In de eerste aflevering waren Loretta Schrijver (Koffietijd is ook met vakantie), schrijver Arthur Japin en modeontwerper Olcay Gulsen de kandidaten.

De eerste ronde over spelling was vrij saai, want niemand struikelde over vragen als of je alinea met een of twee l’en schrijft. Het werd iets minder voorspelbaar toen de betekenis van spreekwoorden moest worden geraden, en allerlei in onbruik geraakte frases langs kwamen, zoals ‘het ei is vuil bij haar’ (‘ze moet bevallen’). Maar in de finale bleken er ineens aanzienlijke geldbedragen te winnen, de vragen werden moeilijker. Deelnemers en kijkers veerden op.

Finalist Japin moest het opnemen tegen Wichard, een verpleger die naar eigen zeggen niet zoveel met taal heeft behalve dan dat ‘ie het gebruikt.

Lees ook: Gay PR-ide: gretig haakt adverteerder in op Pride Amsterdam

Omdat een fout antwoord de andere finalist geld zou opleveren, siste Wichard naar Japin: „druk dan”, om Japin voortijdig op de knop te laten drukken en een fout antwoord uit te lokken. Japin trapte er een paar keer in, maar won uiteindelijk toch. Gelukkig komt Wichard volgende week terug om de boel opnieuw te saboteren.

Ellie Lust en Rik van de Westelaken

Het hoogtepunt bij M deze week waren Ellie Lust en Rik van de Westelaken, die in het kader van Pride Amsterdam iedere dag een gedenkwaardige coming-out bespreken. Vanuit een bootje op de grachten laten ze een filmpje zien en geven ze commentaar.

Maandag hadden ze de Rhodes Bros, een tweeling die bekend is geworden met Youtube-filmpjes. Gezamenlijk bellen ze hun vader op om te zeggen dat ze gay zijn. „Het voelt alsof er een last van miljoenen kilo’s van mijn schouders is gevallen”, zegt een van hen. Dat zie je op alle filmpjes gebeuren, en dat maakt ze zo mooi, ook dat van actrice Ellen Page, schoonspringer Tom Daley en tv-persoonlijkheid Caitlyn Jenner. Alsof je een mistbank ziet optrekken.

De enige hoop is dat het in de laatste uitzending van de week eens niet de beurt is aan een Hollywoodster, maar aan iemand dichter bij huis.

Ook het NOS Journaal van acht uur besteedde op onnadrukkelijke wijze aandacht aan Pride. Ze gingen langs in een verzorgingshuis met een ‘roze loper’, een keurmerk in de branche dat extra aandacht voor LHBTI’s garandeert. Onder oudjes is het veel minder vanzelfsprekend om openlijk over de eigen geaardheid te spreken. De manager van woonzorgcentrum Brabant Zorg: „Tot 1971 werd je gewoon strafrechtelijk vervolgd. Dus mensen zijn opgegroeid met: ik mag het niet zijn.”

Het verzorgingshuis let op kleine dingen: ‘We proberen niet aan iemand te vragen: waar is uw man, of waar is uw vrouw, maar waar is uw partner? En als er een kleinzoon op bezoek is kan je ook vragen: „heb je al verkering, in plaats van: heb je al een vriendinnetje?”

John Spee woont sinds drie maanden in het verzorgingshuis en is net een jaar uit de kast. Hij vindt het fijn dat de begeleiding een praatgroep probeert op te richten. „Ik vind het heel spannend, ja. Omdat je er nooit met iemand over hebt kunnen praten.”