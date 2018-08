SpiceUP - Tentoonstelling Spice Girls

In Londen loopt op dit moment de tentoonstelling ‘#SpiceUpLondon – The Spice Girls Exhibition’. Talloze outfits die de Fab Five tijdens hun optredens droegen, zijn er tentoongesteld, net als een aantal van hun legendarische schoenen en andere spullen. De expositie wil ‘het grootste eerbetoon aan de meest populaire meidengroep die de wereld ooit heeft gekend’ vormen. Onder de noemer #SpiceUpLondon wordt een hele reeks evenementen georganiseerd rond de Britse groep, die in de jaren negentig wereldwijd succes had. De expositie is nog tot 20 augustus te bezichtigen in het Business Design Centre in Islington. Daarna verhuist ze naar Manchester.