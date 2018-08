Oud-aanvoerder Nederlands elftal Daan Schrijvers (76) overleden

Oud-voetballer Daan Schrijvers is donderdag op 76-jarige leeftijd overleden. Dat meldt NAC Breda, de club waarvoor de speler negen jaar uitkwam. Schrijvers was ook international en aanvoerder van het Nederlands elftal toen Johan Cruijff debuteerde.

Schrijvers begon in 1959 als verdediger bij de Bredase club. In 1963 vertrok hij naar DWS. Met de Amsterdamse club werd Schrijvers in 1964 landskampioen. Na zijn periode bij DWS ging Schrijvers naar PSV. Een armbreuk zorgde ervoor dat hij daar zijn basisplaats verloor en niet meer op topniveau terugkwam. In 1969 keerde Schrijvers terug naar NAC om daar zijn carrière na ruim 450 wedstrijden in het betaalde voetbal in 1975 af te sluiten.

Schrijvers kwam tussen 1962 en 1967 22 keer uit voor het Nederlands elftal. Zijn laatste wedstrijd in Oranje was de befaamde interland tegen Oost-Duitsland. Nederland verloor de EK-kwalificatiewedstrijd met 4-3 door vier doelpunten uit corners tegen te krijgen.

Zijn zoon Danny Schrijvers kwam in het seizoen 1984/1985 kortstondig voor de Bredase club uit.