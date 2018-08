Nog eens 11 staten naar rechter om blauwdrukken 3D-wapens

Procureurs-generaal van nog eens elf Amerikaanse staten hebben zich aangesloten bij een lopende rechtszaak tegen de federale overheid. Dat schrijft persbureau Reuters vrijdag. De staten, waaronder New York en Californië, willen voorkomen dat blauwdrukken waarmee plastic 3D-wapens vervaardigd kunnen worden, online toegankelijk gemaakt mogen worden.

Dinsdag werd al bekend dat acht (overwegend Democratische) staten in de VS naar de rechter waren gestapt om publicatie te voorkomen. Met de blauwdrukken kan iedereen, wapenvergunninghouder of niet, thuis een plastic handvuurwapen vervaardigen dat door detectiepoortjes niet opgemerkt wordt. Wel kunnen met de plastic wapens echte kogels afgevuurd worden.

Lees meer over het juridische conflict tussen de staten en Defense Distributed: Blauwdruk voor wapens 3D printen mag weer online

‘Nationaal veiligheidsrisico’

Door dergelijke afdrukken vrij beschikbaar te maken, krijgen criminelen mogelijk makkelijker toegang tot vuurwapens. Voorstanders van vrij wapenbezit in de VS vinden daarentegen dat de gevaren van zulke blauwdrukken worden overdreven. Aanvankelijk zouden de afdrukken en handleidingen, vervaardigd door overtuigd wapenbezitter Cody Wilson, woensdag online gaan. Dat werd bepaald nadat de regering na jaren procederen een schikking trof met Defense Distributed, de non-profitorganisatie die Wilson in 2012 oprichtte om de blauwdrukken legaal beschikbaar te maken.

Volgens Wilson komt met een eventueel verbod op het verspreiden van blauwdrukken zowel het recht op vrije meningsuiting en vrij wapenbezit in het geding. De staten in kwestie vinden echter dat de blauwdrukken een nationaal veiligheidsrisico zijn en een overtreding vormen op de bestaande reguleringswetten voor wapenbezit.