Mnangagwa wint presidentsverkiezingen Zimbabwe

De Zimbabwaanse president Emmerson Mnangagwa is donderdag uitgeroepen tot de winnaar van de presidentsverkiezingen van afgelopen maandag. Mnangagwa, die in november werd geïnstalleerd als waarnemend president na een staatsgreep waarbij de voormalige leider Robert Mugabe werd afgezet, won met ruim 50 procent van de stemmen.

Dat heeft de kiescommissie laten weten, schrijft persbureau Reuters.

Na enkele dagen van onduidelijkheid eiste de 75-jarige Mnangagwa een ruime overwinning op van 2,46 miljoen stemmen (50,8 procent), tegen 2,15 miljoen (44,3 procent) voor de 40-jarige oppositieleider Nelson Chamisa.

Chamisa heeft verklaard dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. Leden van zijn partij, de Movement for Democratic Change (MDC), hebben het resultaat verworpen. Volgens de kiescommissie was er echter “absoluut geen bedriegerij”.

Lees ook: Wachten op uitslag in Zimbabwe, maar het kwaad is al geschied

Met het resultaat van meer dan 50 procent van de stemmen ontkomt Mnangagwa aan een nieuwe ronde bij de verkiezingen, de eerste sinds de afzetting van de 94-jarige Mugabe. De partij van Mugabe en Mnangagwa, Zanu-PF, won een meerderheid in het parlement, werd woensdag bekendgemaakt, tot woede van aanhangers van de oppositie.

De verkiezingen verliepen maandag relatief rustig, maar sindsdien zijn zes mensen omgekomen toen het leger optrad tegen demonstraties van de oppositie. Aanhangers van Chamisa, die menen dat de verkiezingen zijn vervalst, gooiden woensdag met stenen. Troepen grepen in met pantserwagens en een militaire helikopter. Ze schoten op ongewapende demonstranten met automatische vuurwapens.

Donderdag beval het leger burgers niet de straten van de hoofdstad Harare op te gaan. De politie bestormde het hoofdkwartier van de oppositiepartij MDC en arresteerde 16 mensen. Beelden van het harde optreden doen afbreuk aan pogingen van Mnangagwa om Zimbabwe een beter imago te geven na jaren van politieke onderdrukking en economisch verval.

Bovendien heeft het harde optreden van het leger een einde gemaakt aan vreugde over de afzetting van Mugabe, die aan de macht was sinds de onafhankelijkheid van Zimbabwe werd uitgeroepen in 1980. Dat optimisme heeft plaatsgemaakt voor vrees dat de generaals die Mugabe hebben afgezet de macht in handen houden.

Mnangagwe noemde het resultaat in een reactie “een nieuw begin”.