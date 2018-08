Man opgepakt op Schiphol op verdenking van financiering IS

Een man die ervan wordt verdacht terreurgroep Islamitische Staat te financieren is woensdagavond opgepakt op Schiphol. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam vroeg hij asiel aan op de luchthaven, waarna bleek dat hij door justitie in Duitsland werd gezocht. Het gaat om de 29-jarige Yusup B. die een Russische nationaliteit heeft.

B. werd volgens het OM om 19.40 uur opgepakt nadat hij aankwam vanuit Ecuador in Zuid-Amerika. Daar zou hij een tijdje ondergedoken hebben gezeten, volgens Duitse aanklagers, schrijft persbureau AP.

Asiel

Bij aankomst op Schiphol heeft B. zijn paspoort door het toilet gespoeld. Daarna vroeg hij asiel aan bij de balie van de Koninklijke Marechaussee. Bij gebrek aan een identiteitskaart nam de Marechaussee vingerafdrukken van hem af. Toen bleek dat Duitsland een Europees arrestatiebevel had uitgevaardigd voor B. en heeft de Marechaussee hem opgepakt.

Volgens het parket in Amsterdam heeft B. aangegeven zich niet te verzetten tegen uitlevering (wat officieel ‘overlevering’ heet binnen de EU). Dat betekent dat hij binnen twintig werkdagen aan Duitsland wordt overgeleverd.

Het OM van Berlijn en deelstaat Brandenburg verdenken B. van het steunen van het financieren van terrorisme. Hij zou geld hebben gestuurd naar IS in Syrië om trainingen en wapens te bekostigen, schrijft AP.