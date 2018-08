Levenslang voor negen aanslagplegers Ankara

Een rechtbank in Turkije heeft vrijdag negen mensen veroordeeld tot levenslang voor hun betrokkenheid bij de dubbele bomaanslag in Ankara in 2015. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Turkse tv-zenders. Bij de aanslag in de Turkse hoofdstad kwamen 102 mensen om het leven.

De veroordeelden zouden verbonden zijn aan een Turkse tak van terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

Vredesmars Koerdische activisten

De aanslagen van 10 oktober 2015 werden gepleegd door twee mannen die zichzelf opbliezen tijdens een vredesmars van pro-Koerdische activisten. De aanwezigen demonstreerden tegen het gewapende conflict tussen de Turkse overheid en de Turks-Koerdische strijders van de PKK.

Na de aanslag liet de pro-Koerdische oppositiepartij HDP weten in een verklaring dat de partij specifiek doelwit was. Bij de bijeenkomst waren veel HDP-aanhangers aanwezig. Na de aanslag werden drie dagen van nationale rouw afgekondigd.