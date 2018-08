Heineken neemt belang in grootste Chinese bierbrouwer

Heineken heeft vrijdag zijn positie op de Chinese biermarkt versterkt. Leek de bierbrouwer eerder dit jaar zelf nog een overnameprooi voor wat betreft de activiteiten in het Aziatische land, nu neemt de Nederlandse onderneming een belang van 40 procent in de Chinese branchegenoot China Resources Beer (CR Beer). Heineken betaalt daarvoor 3,1 miljard dollar (zo’n 2,6 miljard euro).

CR Beer was in 2016 de grootste speler op de lokale biermarkt, met een marktaandeel van 25 procent. Het bedrijf produceert onder meer het populaire Snow-bier. CR Beer is in handen van China Resources Enterprise (CRE). Die onderneming neemt op haar beurt 0,9 procent van de aandelen in Heineken over voor een prijs van 464 miljoen euro.

De Chinese biermarkt is een van de snelst groeiende biermarkten ter wereld. In absolute volumes is het Aziatische land al wereldwijd koploper (met 430 miljoen hectoliter in 2015). Heineken had tot voor kort een beperkt marktaandeel van 0,5 procent in China. De Nederlandse brouwer focust zich in het land op de zogeheten premium-bieren, een markt die pas sinds kort aan populariteit wint door de opkomende middenklasse aldaar. Het eigen Heineken-merk geldt als een premium-bier.

Eerder leek Heineken zelf nog een overnameprooi te zijn in China: Trekt Heineken zich terug uit groeimarkt China?

Positie versterken

Heineken wil met de strategische samenwerking de positie ten opzichte van ‘s werelds grootste bierbrouwer, AB InBev, versterken. De Nederlanders zijn de op één na grootste en in China fors kleiner dan de concurrent. Voor CRE biedt de samenwerking juist de kans om met de eigen merken de internationale markt op te gaan en het Snow-bier ook in andere delen van de wereld te gaan verkopen. Snow-bier was tot 2016 in handen van SABMiller, maar dat bedrijf moest het merk toen afstoten om samen te kunnen gaan met AB Inbev.

Bovendien bezit Heineken met het Singaporese Tiger en het Mexicaanse Sol een aantal aansprekende biermerkrechten waarmee het portfolio van CRE diverser wordt. Topman Chen Lang van CRE zei vrijdag in reactie op het nieuws al dat hij gelooft dat de partners samen “de strijd kunnen winnen in deze nieuwe fase op de Chinese biermarkt” waarin “het premium segment enorm aan belang zal winnen”.

Eerdere geruchten over overname

In maart waren er geruchten dat CRE de lokale activiteiten van Heineken wilde overnemen. De Chinezen zouden er 1 miljard dollar voor over hebben gehad om onder meer drie lokale brouwerijen over te nemen die de Nederlandse onderneming in hun land bezit. De bedrijven wilden daar toen niet op reageren.