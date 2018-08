Griekse minister stapt op na dodelijke branden

De Griekse minister van Ordehandhaving en Burgerbescherming Nikos Toskas heeft vrijdag zijn ontslag ingediend in de nasleep van de branden die sinds 23 juli aan zeker 88 mensen het leven hebben gekost. Toskas wilde al op 23 juli opstappen, maar premier Alexis Tsipras weigerde toen zijn ontslag te accepteren. Dat heeft hij nu wel gedaan, schrijft persbureau Reuters.

In een verklaring zegt minister Toskas: “Deze natuurramp, en het verlies van zo veel mensen, overstelpt mijn wens om door te gaan. Dit heb ik al vanaf het begin duidelijk gemaakt.”

Honderden mensen werden in het stadje Mati verrast door het vuur. Sommigen stierven in hun auto, anderen werden naar de rand van een klif gedwongen door het zich snel verspreidend vuur. Enkelen verdronken toen ze in het water vluchtten voor de rook.

Schuldvraag

Wie schuldig is aan de tientallen doden is onderwerp van hevige discussie in Griekenland. Volgens de autoriteiten is het vuur aangestoken. Brandstichting is vaak de oorzaak van bosbranden.

Stevige kritiek viel ook de autoriteiten ten deel, onder andere van oppositiepartijen. Zo had meteen een officiële evacuatie moeten worden opgezet, zou de politie via omleidingen autobestuurders het vuur in hebben gestuurd en werden de eerste sterfgevallen te laat bekendgemaakt. Enkele nabestaanden klaagden donderdag autoriteiten al aan wegens nalatigheid en het blootstellen van burgers aan gevaar.

Vorige week vrijdag nam premier Tsipraks “politieke verantwoordelijkheid” voor de nationale ramp. Tsipras’ uitspraken volgden op een periode van drie dagen rouw in Griekenland.

Het dodental liep vrijdag op tot 88 toen een 35-jarige vrouw bezweek aan haar verwondingen. Haar zes maanden oude baby, het jongste dodelijke slachtoffer van de branden, was gestorven aan het inademen van rook.

Toskas’ taken worden tijdelijk overgenomen door de Griekse minister van Binnenlandse Zaken, Panos Skourletis.