Geen duidelijk motief voor schietpartij Las Vegas vorig jaar

Het motief van de schutter die in Las Vegas vorig jaar oktober 58 mensen doodschoot, is na onderzoek nog steeds onduidelijk. Dat schrijft persbureau Reuters. Het onderzoek naar Stephen Paddock werd vrijdag, tien maanden na de fatale schietpartij, officieel afgerond.

Het blijft voor de Amerikaanse autoriteiten onduidelijk waarom de 64-jarige Paddock vanuit zijn hotelkamer op mensen schoot en zichzelf daarna van het leven beroofde. Hoe Paddock precies gehandeld heeft en wanneer hij wat deed, werd dankzij het onderzoek wel duidelijk maar, zo sprak een woordvoerder tijdens een persconferentie vrijdag “het is ons niet gelukt om met zekerheid te achterhalen waarom Paddock dit gedaan heeft”. De 64-jarige had geen brief achtergelaten op de hotelkamer waar hij zichzelf doodschoot.

Geen tweede schutter

De politie omschreef Paddock vrijdag als een “onopvallend figuur” die voor de terreurdaad nog niet eerder op de radar van de politie had gestaan. Eerder hadden autoriteiten nog gesuggereerd dat het verlies van een grote som geld hem mede tot de schietpartij had doen overgaan, maar daar gaf het onderzoek geen uitsluitsel over.

Wel werd vastgesteld dat er geen tweede schutter bij terreurdaad was betrokken en dat er geen sprake was van een vooropgezet complot. Daarnaast stelde de politie het aantal gewonden definitief bij van 869 naar 851. De schietpartij in Las Vegas was een van de dodelijkste in de Amerikaanse geschiedenis.