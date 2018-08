‘Er is verrassend weinig frictie in onze woongroep’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Yin Yin: „Onze woongemeenschap bestaat tien jaar. We huren het pand met twee woonverenigingen van onze huisbaas.”

Gerard: „Ik woon hier nu bijna twee jaar. Eerder heb ik in Eindhoven op zo’n plek gewoond en dat vond ik zo fijn.”

Yin Yin: „We delen alles met veel, dus de huur is laag. Per persoon betalen we ongeveer 300 euro per maand, dat is inclusief gas, water, licht en de huur voor de gedeelde studioruimtes.”

Gerard: „Ik heb echt geluk gehad. Het is hier superfijn. We wonen boven en de mensen zijn beneden met hun projecten bezig. Paula en Lasse werken als grafisch ontwerper, Alexander doet kunstprojecten over voedsel en Eva is net afgestudeerd op het conservatorium, contrabas.”

Yin Yin: „Ik heb net met zes anderen het pand naast ons overgenomen, daar gaan we een queer space openen voor lezingen en tentoonstellingen. Het wordt een soort activiteitenruimte voor de LHBTQ-gemeenschap. Je hebt homobarren, wat feestjes en een lesbische bar in Rotterdam, maar wij beginnen een ruimte voor ook andere dingen dan alleen feestjes.”

Eigen drukkerij

Yin Yin: „Ik heb een uitgeverij in kunstboeken. Publication Studio begon in Amerika als distributienetwerk van onafhankelijke uitgevers. Als iemand een boek wil uitgeven komt dat in onze online catalogus. Wil iemand aan de andere kant van de wereld dat boek kopen, dan wordt het door de dichtstbijzijnde studio, zoals de mijne, gedrukt en verstuurd. Iedere studio heeft ook een klein winkeltje.”

Gerard: „Na mijn master heb ik vier jaar in San Francisco gewerkt bij Mission Motors, daar verkochten ze elektrische motoren. Rond die tijd raakte ik ook meer geïnteresseerd in het milieu en hoe we dat aan het verknallen zijn. De afgelopen twee jaar was ik ingenieur bij The Ocean Cleanup. Daar kreeg ik het idee voor De Nieuwe Kruidenier. Vorig jaar wilde ik een week geen afval produceren, maar dat bleek best lastig. Overal zit plastic in.”

Yin Yin: „Ja, dat is echt bizar. Je haar wassen bijvoorbeeld, doe je toch met shampoo uit een plastic fles.”

Gerard: „Er zijn wel winkels met vulstations voor weckpotten, maar er is maar een handjevol mensen dat dat doet. Bij de groothandel zijn vulstations, maar dan vul je alsnog een plastic zak. Ik koop hele grote zakken noten, granen en andere grondstoffen in en die verkoop ik in katoenen statiegeldzakjes. Als de zak leeg is, kan je die opsturen en dan was ik hem en gebruik ik hem opnieuw.”

In het kort Gerard van Laar (36) deed na de HTS in Arnhem een master Automotive Engineering in Praag en Brest (Bretagne). Hij werkte in San Francisco bij een bedrijf dat elektrische motoren verkoopt en was ingenieur bij The Ocean Cleanup voor hij De Nieuwe Kruidenier begon, een bedrijf dat grondstoffen plasticloos verpakt in kleine porties. Hij verdient ongeveer modaal. Yin Yin Wong (30) deed de master typografie aan de kunstacademie in Arnhem en heeft haar eigen drukkerij en ontwerpstudio voor kunstboeken, Publication Studio, aan huis in Rotterdam. Met vriendin Paula woont ze in twee kamers van de woongemeenschap. Ze verdient een half keer modaal.

Pindakaas

Yin Yin: „Hij is verslaafd aan pindakaas.”

Gerard: „Toen ik hier kwam wonen kreeg ik van mijn huisgenoten een emmer van tien kilo cadeau. Die was in drie maanden op. Maar beter dan een boterverslaving.”

Yin Yin: „Gerards vriendin is voedselwetenschapper bij Unilever. Ze weet alles van boter.”

Gerard: „Ze is geobsedeerd. Als ik in het buitenland ben om te klimmen, dan neem ik bijvoorbeeld Bretonse boter voor haar mee. Zij heeft ook deze veganistische taart gemaakt. Lekker he?”

Yin Yin: „Alles wat op tafel staat mag je pakken. Mijn vriendin bakt ook heel veel. Toen ik vroeg of ze hier ook kon komen wonen, was iedereen gelijk enthousiast.”

Gerard: „In dit potje doen we geld, voor wie wil bijdragen aan de taartkosten.”

Yin Yin: „Dat is een idee geweest van Gerard, dat vond ik heel aardig.”

Duurzaam samenleven

Yin Yin: „Om half negen sta ik op. Na het tandenpoetsen en ontbijten loop ik naar beneden. Rond tien uur ga ik werken.”

Gerard: „Ik sta op rond half acht en begin vanuit huis. Zakjes vullen en langsbrengen bij restaurants, of ik ontmoet mensen op evenementen. Dat gaat door tot een uur of tien. Tussendoor ga ik klimmen, zwemmen of hardlopen. Ik doe elke dag wel een sport. Een keer in de drie weken ga ik een paar dagen naar het buitenland om te klimmen. Als je aan het klimmen bent, dan bestaat er even niets anders. Als je een bepaalde beweging maakt en die perfect uitvoert, geeft dat zo’n kick. Sinds kort ben ik ook begonnen met paragliden. Mijn ultieme droom is ‘hike and fly’: naar boven klimmen op een rots en dan naar beneden vliegen.”

Yin Yin: „’s Avonds kijk ik wel eens televisie. Dan komt de rest aangelopen: ‘ooooh, wat ben je aan het doen?’ Kom op jongens, denk ik dan, het is echt wel oké om een keer tv te kijken.”

Gerard: „Als iemand graag een nieuwe vloer wil, dan leggen we die er met een paar huisgenoten in. Dan is het zo gedaan. Het afvalscheidingssysteem dat ik heb ontworpen is van afvalhout gemaakt. We geven meer tijd uit dan geld.”

Yin Yin: „Er is verrassend weinig frictie. We hebben een sociale takenlijst, je kan zelf invullen wat je hebt gedaan.”

Gerard: „Ik vind het niet erg om toilet en douche mee te nemen als ik toch in de badkamer ben, maar ik heb nog nooit een theedoek in de was gedaan.”

Yin Yin: „Toen ik vijf jaar geleden op de kijkavond kwam, was ik een beetje huiverig. Hippies, sekte, eng, dacht ik. Nu merk ik dat het om de uitwisseling van vaardigheden gaat, elkaar ondersteunen.”

Gerard: „Een studiogenoot van Yin Yin heeft het logo van mijn bedrijf gemaakt. En Alexander heeft een bus.”

Yin Yin: „We kunnen dingen zelf regelen zonder anderen ervoor te betalen. Voor veel mensen die hier wonen gaat het ook om een duurzame manier van samenleven. Zo sta ik er nu zelf ook in.”

Gerard: „Voordat we iets wegdoen wordt er altijd gekeken: wie heeft het nodig?”

Yin Yin: „Als er veel eten over is bij het werk van Alexander, dan wordt het hele huis hier soms een week gevoed.”

Gerard: „Iedereen is heel erg hard bezig met zijn eigen project vanuit liefde; dat er geld mee moet worden verdiend komt op de tweede plaats.”