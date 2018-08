Thuisbezorgd is niet meer in te halen

Toen maaltijdbezorger Foodora in juli 2015 de stap maakte naar Nederland, sprak het bedrijf een stevige ambitie uit. Het moest dé online dienst worden die Europese consumenten zouden inschakelen als ze trek hadden in „kwaliteitsmaaltijden”. Foodora, bekend van de fietskoeriers in felroze kleding, werkt naar eigen zeggen alleen met de betere restaurants, die ‘lekker en gezond’ eten bezorgen.

Drie jaar later moet de eigenaar van de bezorgdienst, Delivery Hero (544 miljoen euro omzet, 14.600 werknemers), concluderen dat die missie is mislukt. Tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers donderdag kondigde de Duitse onderneming aan dat ze haar dochterbedrijven in Nederland, Frankrijk en Italië te koop zet. Delivery Hero wil alleen verder op markten waar het „een leidende positie” kan verwerven.

De vraag is of iemand het überhaupt ziet zitten om Foodora over te nemen. Al sinds jaar en dag is Thuisbezorgd.nl – onderdeel van Takeaway.com (166,4 miljoen euro omzet, 1.100 werknemers) – met afstand de grootste website. Het heeft de meeste aangesloten restaurants en het grootste aantal bestellingen. De kans dat daar iets aan verandert, is klein: uit onderzoek van adviesbureau McKinsey bleek dat 80 procent van de thuisbestellers zelden of nooit van bezorgdienst overstapt.

De hongerige, luie consument heeft nu naast Thuisbezorgd nog de keuze uit twee andere onlinebezorgdiensten van enig formaat: het Britse Deliveroo en Deense Hungry.

Geen monopolie

Van een spannende strijd tussen die drie bezorgdiensten kun je nauwelijks spreken. Uit cijfers van onderzoeksplatform Foodservice Instituut Nederland blijkt dat Nederlanders vorig jaar voor een kleine 43 miljoen euro bestelden bij Hungry én Deliveroo samen. Thuisbezorgd in zijn eentje leverde in 2017 voor 552 miljoen euro aan bestellingen bij de voordeur af, dertien keer zoveel.

Dat hoeft overigens niet te betekenen dat er ook voor Deliveroo of Hungry straks geen ruimte meer is in Nederland, zegt analist Marc Hesselink van ING. „Niches houd je altijd. Maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat er iemand is die hier nog iets aan kan doen. Het versterkt zichzelf ook: klanten gaan naar de platforms met de meeste restaurants, en andersom.”

Toch gaat het te ver om te spreken van een monopolie, vindt Hesselink. „Die term suggereert dat consumenten geen keuze meer hebben. Maar het merendeel van de consumenten bestelt zijn eten niet online. Die gaat zelf afhalen, of bestelt via de telefoon. Keuze genoeg.”

Dat neemt niet weg dat bezorgrestaurants vaak voor een flink deel van hun omzet afhankelijk zijn van Thuisbezorgd. Vorig jaar leidde dat nog tot kritiek, toen het bedrijf de commissie op bestellingen verhoogde van 12 naar 13 procent. Restaurants meenden dat Thuisbezorgd daarmee zijn machtspositie misbruikte.

Maar een aansluiting bij Thuisbezorgd levert wel extra klanten op, zegt Hesselink. In ruil voor de commissie krijgen restaurants een compleet digitaal platform. Ze hoeven zelf geen bestellingen te verwerken of telefoons op te nemen. 13 procent is dan helemaal niet zo duur, vindt Hesselink. „In andere sectoren is een commissie vaak 15 tot 20 procent.”