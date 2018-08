Een biljoen dollar. Één een, twaalf nullen: 1.000.000.000.000. Duizend miljard, een miljoen miljoen. Een trillion in het Engels.

Zoveel is Apple sinds donderdag waard. Klinkt indrukwekkend, toch? Het is wellicht raar om te vragen hoeveel een biljoen dollar nou is, want een biljoen dollar is een biljoen dollar is een biljoen dollar. Maar hoeveel is een biljoen dollar?

The New York Times visualiseerde het in een graphic. Nee, niet gemeten in 1.362 cruiseschepen, 116.959.064 Rolex-horloges of 81.967 Arabische volbloeden, maar afgezet tegen andere bedrijven. En dan duizelt de grootte pas.

Druk je op ‘Start’, dan vliegt een groen blubje in een grote, lege badkuipachtige vorm. Dat blubje is Apple in 1996. Zelfs toen was kleine Apple met een waarde van 3 miljard dollar niet eens klein, maar wel vergeleken met de massieve groene blubber dat het vandaag de dag voorstelt in de Times-graphic. Want kort na je klik vloeien een stortvloed aan groene geleitjes in de badkuip totdat ze samen een biljoen voorstellen. Een geldhoeveelheid waar zelfs Dagobert Duck in zou verzuipen.

De leukste en inzichtelijkste vergelijkingen volgen verderop in de visualisatie. Klik verder en, hup, drie geleitjes van Harley Davidson (7,1 miljard dollar), Ralph Lauren (10,5 miljard) en warenhuisketen Macy’s (11,6 miljard) vliegen in de badkuip. Bij elkaar opgeteld: nog geen 3 procent van Apple. Mieter daar 108 van de kleinste bedrijven bij die aan de Amerikaanse S&P-index genoteerd zijn, en je komt uit op… 975 miljard dollar. Het wordt haast vermoeiend, maar dan nog is 25 miljard nodig om uit te komen op Apples waarde.

Zoveel is dus een biljoen dollar.

Bekijk hier de interactieve graphic van The New York Times.