Mensen wonen in Johannesburg een openbare zitting bij waar besloten wordt of artikel 25 in de grondwet betreffende onteigening van land zonder compensatie, gewijzigd moet worden. Ten tijde van de apartheid mochten alleen witte mensen land bezitten. Zwarte boeren konden hun land alleen terugkrijgen als ze konden bewijzen dat het illegaal van hen was afgenomen. De nieuwe Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa kondigde een dag na zijn aantreden aan desnoods zonder compensatie het land af te willen nemen van de witte boeren omdat “het terug moet naar de mensen van wie het is afgepakt”.

Foto Gulshan Khan / AFP