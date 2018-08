Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

In beeld: de sekspoppen van een Chinese fabriek Elke maand worden 2.000 sekspoppen gemaakt die kunnen praten, met hun ogen kunnen knipperen en hun armen kunnen bewegen. The Guardian maakte een mooie beeldreportage van hoe een Chinese fabriek de pop verder ontwikkelt en tachtig procent van de productie naar de VS stuurt. Tip van redacteur Toef Jaeger. Lees hier: Chinese factory builds AI sex dolls – in pictures

#MeTwo: ‘Luister nou eindelijk eens naar ons’ De Duitse journalist Hasnain Kazim dient in Der Spiegel al diegenen van repliek die zeggen: laat je niets aanpraten door #MeTwo, wij zijn niet racistisch. Het antwoord: “Maar luister nou eindelijk eens naar ons”. Tip van correspondent Juurd Eijsvoogel. Lees hier: Hört uns endlich zu

Nicaraguanen vluchten richting Costa Rica Correspondent Nina Jurna las een interessant artikel in The Guardian over de recente groei van vluchtelingenstromen in Latijns-Amerika, als gevolg van de gewelddadige crisis in Nicaragua. Steeds meer Nicaraguanen slaan op de vlucht en trekken richting Costa Rica. Lees hier:

‘If I go back they’ll kill me’: Nicaraguan dissenters flee south to survive

Wat is complottheorie QAnon? Na #Pizzagate is er nu QAnon. Volgens deze complottheorie is ‘Q’ een hooggeplaatste bron binnen de Trump-regering, die via webfora informatie lekt over een geheime samenspanning tegen de president, legt podcast The Daily van The New York Times uit. Volgers van QAnon laten zich nu ook zien in de offline wereld - en zijn niet zelden gewapend. Tip van redacteur Wieland van Dijk. Lees hier: What Is QAnon: Explaining the Internet Conspiracy Theory That Showed Up at a Trump Rally

De moeder van Osama bin Laden voor het eerst aan het woord Voor het eerst sinds 9/11 komt Alia Ghanem, de moeder van Osama bin Laden, aan het woord in een interview met The Guardian. De familie schaamt zich, maar zijn moeder legt de schuld bij de omgeving. “Het is nu 17 jaar geleden [sinds 9/11] en ze blijft ontkennen.” Tip van redacteur Wieland van Dijk. Lees hier: My son, Osama: the al-Qaida leader’s mother speaks for the first time