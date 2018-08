Baanrenster Kirsten Wild pakt EK-goud in Glasgow

De Nederlandse baanwielrenster Kirsten Wild heeft vrijdag tijdens de Europese kampioenschappen in Glasgow goud gewonnen. De 35-jarige Wild was haar Britse tegenstander Emily Kay op het onderdeel scratch te snel af, schrijft persbureau ANP.

De regerend wereldkampioen was na tien kilometer, de afstand voor vrouwen, de snelste in de sprint. De Belgische Jolien D’Hoore werd derde. In maart van dit jaar won Wild tijdens het WK in Apeldoorn al drie keer goud, het was toen de tweede keer dat Wild wereldkampioen scratch werd. Nog nooit eerder won ze tijdens een EK op dat onderdeel goud.

In Glasgow worden naast baanwielrennen in nog vijf andere sporttakken kampioenschappen gehouden, waaronder zwemmen en turnen. Later op vrijdag komt Roy Eefting nog op de 15 kilometer scratch voor mannen in actie.