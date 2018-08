Auto-ongeluk

Een aantal jaar geleden reden mijn ouders, zusje en ik ’s nachts naar huis, na een gezellige verjaardag van mijn opa. In slaap gevallen op de achterbank, werd ik bruut wakker geschud door een harde klap: we hadden een ree aangereden. Met kunst- en vliegwerk kreeg mijn vader de auto aan de kant van de A28, waar hij de alarmcentrale belde. Tegen de hulpdiensten die ons op kwamen halen met een takelwagen zei hij: „Gelukkig reden we niet harder, dan was de schade nog groter geweest!”

„Nee hoor”, antwoordde de chauffeur, „dan was je er allang voorbij geweest.”

