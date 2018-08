‘Amsterdamse moskee bood onderdak aan bekende extremisten’

De salafistische El Tawheed-moskee in Amsterdam-West zou moslimextremisten die zich later bij Islamitische Staat (IS) aansloten onderdak hebben geboden. Dat meldt De Telegraaf op basis van een foto die de krant van de site 4chan plukte.

Daarop staat een gezelschap van vijf mannen, van wie er volgens de krant vier “zware jongens in extremistische kringen” zijn. Twee van hen sloten zich kort na het maken van de foto aan bij IS in Syrië, terwijl anderen volgens De Telegraaf werkten aan een explosief en een brandbom. Een van de mannen staat bij de politie bovendien bekend als ronselaar voor de jihad.

Verschil van inzicht

Eerder deze week berichtte NRC al over hoe deze Keith R. de afgelopen drie jaar ongestoord propaganda voor IS kon verspreiden. R. en een andere veronderstelde ronselaar werden op last van de politie niet opgenomen in de gemeentelijke radicaliseringsaanpak. Wat de gemeente en antiterrorismecoördinator NCTV betreft een “onwenselijke” situatie. Burgemeester Femke Halsema heeft nieuw onderzoek aangekondigd.

De vijfde persoon op de foto waarmee De Telegraaf uitpakt zou volgens politiebronnen van de krant een bestuurder van de El Tawheed-moskee zijn. Het omstreden gebedshuis is niet gesloten, terwijl politie en justitie de informatie over dit gezelschap wel in handen zouden hebben gehad. Moskeevoorzitter Mahmoud el-Shershaby ontkent tegenover De Telegraaf van de bijeenkomst in El Tawheed af te hebben geweten.