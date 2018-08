Alle ogen zijn woensdag gericht op Frans Muller

Het is een flink paar schoenen dat Frans Muller te vullen heeft na het vertrek van topman Dick Boer afgelopen maand. Na de geslaagde fusie tussen Delhaize en Ahold, waar onder meer Albert Heijn, Etos, Gall&Gall en Bol.com onder vallen, presenteert Muller als nieuwe topman woensdag voor het eerst de halfjaarcijfers van de supermarktgroep.

Ahold Delhaize, dat zo’n 60 procent van zijn omzet uit de Verenigde Staten haalt, staat sinds vorig jaar zomer voor een aantal grote veranderingen in de markt. Tech-gigant Amazon zorgde toen voor een schok in de supermarktwereld door de keten Whole Foods over te nemen. Amazon-klanten krijgen flinke kortingen en gratis bezorging van boodschappen via de ledendienst Amazon Prime, waarmee het bedrijf ook in Europa voet aan de grond wil krijgen. Ook andere grote spelers uit Silicon Valley zijn druk bezig de supermarkt online te ontsluiten en het voor klanten makkelijker te maken om on demand hun boodschappen te doen. Zo kondigde Microsoft vorige maand een samenwerkingsverband aan met Walmart; volgens Reuters zou Microsoft daarnaast actief werken aan systemen die kassa’s in de fysieke winkels overbodig maakt. De slag vindt dus niet plaats in de gangpaden van de supermarkten, maar wordt uitgevochten via de smartphone van de klant.

Aandeelhouders reageerden verschrikt op de stap door Amazon. In de dagen die volgden tuimelde het aandeel Ahold Delhaize met 20 procent omlaag. Inmiddels heeft de koers zich weer hersteld; waar het aandeel op het dieptepunt in 2017 lager dan 15 euro stond, sloot Ahold Delhaize vrijdag op 21,60 euro - het hoogst in een jaar tijd. „Na de overname van Whole Foods besefte de markt ook wel dat online groceries toch iets anders is dan een broek kopen. Amazon is een sterke speler, maar de transformatie die zij willen bereiken is niet zomaar gedaan”, zegt analist Fernand de Boer, die het aandeel Ahold Delhaize volgt voor Degroof Petercam. Gedwongen door de disruptieve stap van Amazon toonde het bestuur in Zaandam dat het niet stilzat. Oud-topman Dick Boer stelde ambitieuze doelen voor online verkoop, die in 2020 goed moet zijn voor 5 miljard euro (zo’n 10 procent van de omzet). In juni maakte Ahold Delhaize bekend dat het nog altijd verwacht dit doel te gaan halen, met name door in te zetten op Bol.com en zijn Amerikaanse online verkoopdienst Peapod.

Om de hoge koers te rechtvaardigen moet er volgens Henk Veerman, analist bij Kempen, woensdag vooral groei worden gepresenteerd. „In de VS zo’n 1 tot 2 procent, en in Nederland 4 tot 5. Albert Heijn is toch de best presterende speler binnen de groep, en niet voor niets marktleider in Nederland. In België gaat het allemaal wat minder, maar dat telt minder zwaar voor de groep als geheel.”

De Kremlinwatchers onder de analisten zullen tussen de cijfers door vooral speuren naar de verschillen tussen bestuursvoorzitter Frans Muller en zijn voorganger Dick Boer. „De vraag is: zijn er accentverschillen te zien tussen de twee? Een of twee woorden in zo’n presentatie kunnen al het verschil maken, dus de kwalitatieve analyse zal door de markt zeer scherp beoordeeld worden”, verwacht Fernand de Boer van Degroof Petercam. Analist Henk Veerman van Kempen verwacht weinig spannends van Muller. „Hij zal woensdag vermoedelijk de lijn van zijn voorganger doortrekken en nog niet al te veel van zijn eigen koers prijsgeven.”

Voor de echte Zaandamwatchers is 13 november een dag om te onthouden: dan organiseert Ahold Delhaize de jaarlijkse Capital Markets Day, waarop institutionele beleggers kennis kunnen maken met de nieuwe bestuursvoorzitter. Dan wordt waarschijnlijk meer duidelijk over de online koers en Mullers ideeën over waar het heen moet met Ahold Delhaize.