Zus misbruikverdachte aangehouden voor bieden zwijggeld

De politie in het Gelderse Brummen heeft donderdag een 77-jarige vrouw aangehouden. Zij wordt ervan verdacht haar in Nepal voor sekstoerisme opgepakte broer te helpen door zwijggeld te bieden aan een minderjarig slachtoffer, schrijft het OM.

De aangehouden vrouw zou gesprekken hebben gevoerd met het gezin van de 15-jarige jongen en tienduizenden dollars hebben geboden voor het aanpassen van afgelegde verklaringen. De vrouw uit Brummen had een vliegticket om vrijdag naar Nepal te reizen.

Hulp Terre des Hommes

Haar 66-jarige broer werd vorige maand opgepakt in Nepal. Hij zou op heterdaad zijn betrapt toen hij met de minderjarige jongen was op zijn kamer in een guesthouse. De autoriteiten in Nepal en in Nederland doen momenteel onderzoek naar de man, die verdacht wordt van kindersekstoerisme en bezit en verspreiding van kinderporno.

Kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes speelde een belangrijke rol bij zijn aanhouding. Zij deden onderzoek naar de verdachte waaruit bleek dat de man het slachtoffer al vier jaar misbruikt. De Nederlander kent de familie van het slachtoffer goed en sponsorde het gezin door de schoolopleiding van de kinderen te betalen.

Volgens Terre des Hommes is de verdachte in de aanwezigheid gezien van een aantal minderjarige kinderen. Het OM onderzoekt of hij nog meer kinderen heeft misbruikt.