Voormalig CDA-politica Hannie van Leeuwen (92) overleden

Voormalig politica Hannie van Leeuwen is woensdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het CDA, waarvan ze een vooraanstaand lid was. Van Leeuwen zat in de Eerste en Tweede Kamer.

De politieke loopbaan van Van Leeuwen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog lid was van het verzet, begon in 1941. Toen werd ze lid van de ARP, de partij waarvoor ze in 1966 plaatsnam in de Tweede Kamer. Ze hield die positie aan tot 1978.

sybrandbuma Sybrand Buma Gedreven, kordaat en strijdbaar zijn de woorden die het leven van Hannie van Leeuwen karakteriseren, in het verzet en in de politiek. Tot het laatste bleef zij betrokken bij haar CDA. 2 augustus 2018 @ 18:46 Volgen

In 1980 versmolt de ARP met twee andere christelijke partijen tot het CDA, een fusie waar Van Leeuwen niet blij mee was. Niettemin bleef ze zich inzetten voor de partij. Ze was in de jaren tachtig en negentig wethouder in Zoetermeer en waarnemend burgemeester van Hazerswoude en Nootdorp. In 1995 keerde Van Leeuwen terug in Den Haag, als Eerste Kamerlid. Dat bleef ze tot 2008, toen ze 81 was.

Boos over gedoogconstructie

Ook na haar vertrek uit de Eerste Kamer was Van Leeuwen actief in de politiek. Vanaf 2007 was ze lid van het CDA-bestuur. Drie jaar later kwam daar weer een einde aan, omdat ze boos was over de samenwerking van de partij met de PVV in gedoogconstructie van het kabinet Rutte-I.

Het was niet de eerste keer in haar loopbaan dat ze opstapte omdat ze het niet eens was met de partijkoers. Haar vertrek uit de Tweede Kamer in 1978 werd ingegeven door ontevredenheid over haar partijgenoten Hans de Boer en Willem Aantjes, die een tweede kabinet-Den Uyl wilden vormen. Van Leeuwen vond dat niet netjes tegenover fractievoorzitter Dries van Agt. De latere premier wilde liever in zee gaan met de VVD, wat later ook gebeurde.

Van Leeuwen zegde haar CDA-lidmaatschap nooit op, ondanks de onenigheid over de samenwerking met de PVV. Vorig jaar was ze nog lijstduwer bij de Tweede Kamerverkiezingen - ze stond op de vijftigste plaats van de kieslijst.