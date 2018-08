Vliegveld Parijs korte tijd gesloten na vechtpartij rappers

Verbale twist tussen rivaliserende rappers is zo oud als de rapmuziek zelf. Maar als twee protagonisten elkaar in levenden lijve ontmoeten, kan het goed mislopen. Het Parijse vliegveld Orly moest woensdag vertrekhal 1 tijdelijk sluiten nadat de bekende Franse rappers Booba en Kaaris met elkaar op de vuist waren gegaan. Ze moesten beiden naar Barcelona en bleken hetzelfde vliegtuig te hebben geboekt.

Booba, bijgenaamd de ‘Duc de Boulogne’, is al jaren een van de best verkopende Franse rappers en het enfant terrible van de scene. Zijn laatste album, Trône, verkocht vorig jaar in twee weken meer dan 100.000 exemplaren. In 2012 heeft hij de toen beginnende Kaaris geholpen met zijn carrière. Maar in een fittie tussen Booba en weer een andere rapper, La Fouine, zou Kaaris zijn leermeester niet gesteund hebben. Dat zag Booba als verraad. „Je bent nummer 1, ik heb geen keus, ik wacht tot de zon hoog genoeg aan de hemel staat zodat ik de koning kan doden”, rapte Kaaris daarna tot woede van Booba live op radiozender Skyrock. Via sociale media sturen de rappers elkaar sindsdien de ene na de andere doodsbedreiging toe.

Op Orly kwam het tot een confrontatie. Met een parfumfles uit een taxfree-shop sloeg Booba Kaaris volgens ooggetuigen tot bloedens tegen de grond. Hun entourages gingen elkaar eveneens te lijf. Vanwege de materiële schade werd de vertrekhal korte tijd afgesloten, enkele vluchten liepen vertraging op. Dertien mensen zijn gearresteerd, onder wie beide rappers.

Bekijk hier beelden van de vechtpartij: