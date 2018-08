Vitesse door naar derde voorronde Europa League

Vitesse heeft het Europese avontuur met minimaal twee duels verlengd. De club uit Arnhem versloeg FC Viitorul (3-1), na het gelijkspel van vorige week in Roemenië (2-2).

Tim Matavz en Bryan Linssen brachten de thuisclub uit Arnhem op voorsprong. Denis Dragus maakte het duel in de vijftigste minuut nog even spannend (2-1) maar het was Roy Beerens die in de 77e minuut het elftal van trainer Gheorghe Hagi het uitzicht op een verlenging ontnam.

Vitesse had vooral in de eerste helft een groot veldoverwicht. Rasmus Thelander en Linssen kopten toen op de lat. FC Basel is volgende week al de tegenstander van Vitesse in de derde voorronde van de Europa League. De Gelderse club begint met een thuiswedstrijd en reist een week later naar Zwitserland.

Voor Vitesse betekent de dubbele ontmoeting met Basel een weerzien met Rick van Wolfswinkel, de aanvaller die vorig jaar vertrok uit het Gelredome. FC Basel startte het seizoen in de tweede voorronde van de Champions League maar verloor over twee duels ruim van PAOK Saloniki (5-1).

Ook AZ komt donderdagavond in actie. De wedstrijd van de Alkmaarders tegen het Kazachstaanse Kairat Almaty is om 20.45 begonnen. (ANP)