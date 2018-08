Vaticaan past leer aan: doodstraf nooit toelaatbaar

Paus Franciscus heeft in de katholieke voorschriften de doodstraf als “ontoelaatbaar” laten kenmerken. Dat meldt het Vaticaan donderdag. De straf zou de “inherente onschendbaarheid en waardigheid van de persoon” aantasten, motiveert het Vaticaan de keuze.

Tot nu toe schreef de katholieke leer voor dat de doodstraf toelaatbaar was in extreme gevallen, namelijk “als het de enige mogelijkheid is om mensenlevens effectief te verdedigen tegen een onrechtvaardige agressor”.

Volgens publicist Walt van der Linden is paus Franciscus eerder “een pr-genie” dan vooruitstrevend

Catechismus

De paus heeft dit laten aanpassen in de catechismus - de gebundelde officiële leer van de Katholieke Kerk. In de nieuwe tekst staat dat de Kerk zich wil inzetten om de doodstraf wereldwijd te laten afschaffen.

Paus Franciscus sprak zich al langere tijd uit tegen de doodstraf. Op zijn reizen naar het buitenland bezoekt hij geregeld gevangenissen om geestelijke verzorging te bieden aan gedetineerden. In oktober 2017 maakte hij bekend zich in te gaan zetten voor deze aanpassing van de katholieke voorschriften.

De kerkelijke leer bood eeuwenlang ruimte voor de doodstraf. Die houding begon te veranderen onder paus Johannes Paulus II, de voorganger van paus Benedictus. Deze Duitse religieuze leider trad in 2013 terug, waarna de huidige paus het stokje van hem overnam.

Katholieke gemeenschap

Prominente politici uit overwegend katholieke landen waar de doodstraf nog wordt gehanteerd, hebben nog niet gereageerd op het kerkelijk besluit. Op de Filipijnen, waar ruim 80 procent van de bevolking katholiek is, zet president Duterte zich al een tijd in voor herinstutionalisering van de doodstraf. Hij hoopt daarmee de woekerende drugscriminaliteit tegen te gaan. Ook de VS (ruim 20 procent katholiek) hebben nog niet gereageerd.