Slachtoffers bosbranden klagen Griekse autoriteiten aan

Familieleden van twee dodelijke slachtoffers van de bosbranden in Griekenland klagen de autoriteiten aan wegens nalatigheid en het blootstellen van mensen aan gevaar. Dat meldt persbureau AP. Bij de snel oprukkende bosbranden van vorige week kwamen zeker 86 mensen om het leven. Het totaal aantal doden is nog niet bekend omdat lijkschouwers nog bezig zijn met de identificatie van de overblijfselen van de slachtoffers.

De slachtoffers uit wiens naam de rechtszaak wordt gevoerd, zijn twee voormalige docenten van 70 en 73 jaar oud. Zij waren buren en werden verrast door de bosbranden toen zij hun woningen in het dorp Neos Voutzas, ten noordoosten van Athene en dichtbij de zwaarst getroffen regio Mati, probeerden te verlaten. De man, Vassilis Katsargyrism, zat vast in zijn garage en kon deze niet open krijgen doordat de elektriciteit uitviel. Zijn verkoolde lichaam en die van zijn buurvrouw Maria Pagomenou werden een dag later gevonden.

Ook veroordeling in 2007

De vrouw en dochter van Katsargyris en de zoon van Pagomenou klagen meerdere Griekse bewindspersonen aan. Het gaat om de gouverneur van de regio Attika, het hoofd van de regionale burgerbescherming, de burgemeester, en het departement van de regionale brandweer en de politie. Hen wordt verweten dat ze hun taken hebben verwaarloosd en schuldig zijn aan “criminele nalatigheid”.

De verwachting is dat er in de komende dagen meerder rechtszaken worden aangespannen tegen Griekse autoriteiten en bewindspersonen. De advocaat van de nabestaanden Antonis Foussas zegt tegen de Britse krant The Guardian er een grote kans van slagen is. Hij verwijst naar de branden van 2007. “Ze kregen gevangenisstraffen van in totaal 70 jaar, ze konden de aanklachten onder de Griekse wet afbetalen. Onze hoop is dat dit opnieuw gebeurt”.

Geen evacuatiebevel

Volgens experts is het overduidelijk dat ook tijdens deze bosbranden dingen zijn misgegaan. In een interview met NRC had Costas Synolakis, hoogleraar rampenbestrijding aan de Technische Universiteit van Kreta, grote kritiek op het feit dat er geen evacuatiebevelen werden uitgevaardigd.

“De regering zegt in dat tijdsbestek nooit 15.000 mensen hebben kunnen evacueren. Ik weet niet of die cijfers kloppen. Maar zelfs als dat zo is, dan is het nog steeds onzin als ze meteen een evacuatiebevel hadden gegeven.”

De Griekse regering houdt burgers deels verantwoordelijk voor de gevolgen van de ramp. Tijdens een persconferentie op woensdag zei de minister van Milieu Giorgos Stathakis dat er 2.500 illegale woningen waren gebouwd in bosachtige gebieden. Volgens de minister waren “ongeveer 50 procent” van de verwoeste woningen in de regio Mati gebouwd zonder vergunningen. De autoriteiten gaan er vooralsnog vanuit dat de branden zijn aangestoken.