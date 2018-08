Ruim 440.000 Venezolanen mogen tijdelijk in Colombia blijven

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos heeft meer dan 440.000 gevluchte Venezolanen toestemming gegeven om twee jaar lang in het land te blijven. Santos ondertekende donderdag een decreet dat hen onder meer toegang geeft tot zorg en onderwijs, schrijft hij op Twitter.

Degenen die nu een tweejarige verblijfsvergunning krijgen, hebben zich de afgelopen twee maanden aangemeld op een speciale lijst voor Venezolanen die zonder geldig visum of paspoort in Colombia verblijven.

Reitero mi condena al régimen venezolano. Un régimen que no escucha y que se mantiene en estado de negación total. Insisto en que permita un canal humanitario para que alivie en algo el sufrimiento de su pueblo.

Volgens Santos kunnen de Venezolanen nu onder meer gebruik maken van spoedeisende medische hulp, inentingen en prenatale zorg. Verder kunnen kinderen dankzij het decreet makkelijker terecht op scholen, terwijl volwassenen sneller aan een baan kunnen komen.

Santos haalde volgens persbureau Reuters ook uit naar de Venezolaanse regering:

“De hele wereld wordt steeds banger voor wat er gebeurt in Venezuela. Zo’n rijk land, een land met de grootste olievoorraden in de hele wereld, maar ook met een bevolking die crepeert van de honger en sterft aan ziektes omdat er geen medicijnen voorhanden zijn.”

Chaotische toestand

Al maanden ontvluchten grote aantallen Venezolanen hun thuisland, wegens de hevige economische crisis die daar heerst. Het land is door het beleid van president Nicolás Maduro afgegleden naar een chaotische toestand, waarin het wordt geteisterd door hyperinflatie en voedsel- en medicijntekorten. Vorig jaar vielen bij demonstraties nog ruim 150 doden.

Veruit de meeste vluchtelingen trekken de grens over naar Colombia. De VN schatten dat 3.000 Venezolanen dagelijks naar het buurland vluchten. Het afgelopen jaar bedroeg het aantal Venezolaanse vluchtelingen één miljoen, zei Santos donderdag volgens de Amerikaanse krant de Miami Herald in een tv-toespraak. Daar zaten ook een kwart miljoen Colombianen bij die in Venezuela woonden. Het Wereldvoedselprogramma, onderdeel van de VN, riep de internationale gemeenschap in maart dit jaar nog op om Colombia te helpen bij de opvang van vluchtelingen.

Het was niet de eerste keer dat Santos een grote groep Venezolanen heeft voorzien van verblijfsvergunningen. In totaal heeft het land nu 820.000 vluchtelingen voor langere tijd opgevangen, tweette de president.

Met het ondertekenen van het decreet heeft Santos een van zijn laatste grote besluiten als president genomen. Aankomende dinsdag is zijn laatste dag in functie, waarna hij wordt opgevolgd door Iván Duque. Die centrumrechtse politicus won in juni de verkiezingen. Duque staat ook zeer kritisch tegenover het beleid van Maduro.