Rode Kruis opent gironummer voor terugkerende Syriërs

Het Rode Kruis heeft woensdag gironummer 7244 geopend om Syriërs te helpen die terugkeren naar hun woonplaats. Het gedoneerde geld moet bijdragen aan de wederopbouw van het land en bewoners ondersteunen in de door oorlog gehavende omgeving.

Het ingezamelde geld wordt volgens het Rode Kruis gebruikt om hulpmiddelen uit te delen, zoals bijvoorbeeld waterzuiveringstabletten, reparatiepakketten, zaden, landbouwgereedschap en huishoudelijke artikelen zoals dekens. Ook wil de hulporganisatie klinieken opknappen en startkapitalen verschaffen. De hulp wordt verstrekt via lokale hulpverleners en vrijwilligers, “omdat die de taal en de veiligheidscontext goed kennen,” zegt persvoorlichter Merlijn Stoffels tegen NRC.

Terugkerende Syriërs

In 2018 keerden al 750.000 Syriërs terug naar huis, dat is meer dan in heel 2017, stelt de hulporganisatie. Door het geweld hebben sinds 2011 meer dan 12 miljoen Syriërs hun huis verlaten. Bijna zes miljoen vluchtten de grens over, nog eens zes miljoen mensen raakten in eigen land ontheemd.

“Mensen komen terug op een plek waar niets is: geen water, geen elektriciteit”, zegt Stoffels. “We willen voorkomen dat ze opnieuw in een ramp terechtkomen.” Het Rode Kruis wil ook deuren en ramen gaan plaatsen, om overgebleven huizen veiliger te maken. Op de vraag of de organisatie hiermee niet te veel de rol van een overheid op zich neemt, zegt Stoffels: “De schaal van verwoesting is zo groot dat het logisch is dat hulporganisaties een rol gaan spelen. Bij een aardbeving ga je er ook naartoe om hulp te bieden, want de overheid kan het zelf niet aan.”

NRC-redacteuren Carolien Roelants en Gert Van Langendonck maakten in 2017 een rondreis door Syrië. Lees hier het verslag van hun reis.

Miljoenen nodig

Volgens de hulporganisatie is er geen streefbedrag, maar zijn miljoenen nodig om de plannen uit te voeren. De ontwikkelingshulp is gericht op de gebieden waar niet meer gevochten wordt. Uit de provincie Idlib in het noordoosten en de regio van Deraa in het zuidwesten van Syrië, waar de strijd tussen de regeringstroepen en de rebellen doorgaat, komen er nog steeds vluchtelingen bij. Humanitaire hulp aan die gebieden worden vooral geboden vanuit de omliggende regio’s.

Op locaties van vluchtelingenopvang adviseert Het Rode Kruis mensen goed na te denken voor ze terugkeren: “het moet wel veilig zijn. Zorg dat je wat middelen hebt.”

Afgezanten van het Nederlandse Rode Kruis gaan één of twee keer per jaar naar Syrië om te evalueren hoe het geld wordt uitgegeven en te kijken wat er verder nodig is. Ook wil de hulporganisatie een gezicht te geven aan de Syriers “achter de frontlinie”: