Partner van filmsterren zonder weerga

Soms verloopt een leven onwaarschijnlijk sprookjesachtig. Dat van Robert Wolders bijvoorbeeld. Hij werd geboren in Rotterdam. Hij stierf in Malibu. Daartussen werd hij als acteur ontdekt door Hollywood en als partner door filmsterren zonder weerga.

Rob Wolders emigreerde na de Tweede Wereldoorlog met zijn ouders en zussen naar de VS. Toen hij studeerde aan de University of Rochester in New York werd hij aangesproken door een Hollywood-agent. Want hij viel op – nu ja, zijn uiterlijk viel op. Hij was een mooie jongen in Amerikaanse stijl. Strakke kaken, atletisch lichaam, kop met haar. Niet dat hij toen meteen naar Hollywood verkaste. Zijn moeder was actrice geweest, hij wist dat acteren een vak was en hij schreef zich in bij de American Academy of Dramatic Arts, ook in New York.

Daarna ging het snel. Hij debuteerde in 1965, zonder vermelding op de aftiteling, als lijk in Fellini’s Giulietta degli spiriti. In datzelfde jaar speelde hij ook een substantiëlere rol in de tv-serie Flipper en kreeg hij een filmcontract bij Universal. In de jaren daarna volgden rollen in andere tv-series, plus een enkele filmrol. Hij werd doorgaans getypecast als een zogeheten latin lover.

Gemeenschappelijke kennis

In 1973 ontmoette hij de Britse actrice en filmlegende Merle Oberon op de set van Interval (1973) – een film over een oudere vrouw die valt voor een jonge schilder. Hij speelde de jonge schilder, zij was 25 jaar ouder dan hij. Ze kregen een relatie en trouwden in 1975. Interval was Oberons laatste speelfilm. Wolders deed nog vier tv-series, maar ook hij stopte met acteren. Ze bleven samen tot Oberon stierf, in 1979.

Een jaar later werden Rob Wolders en actrice Audrey Hepburn door een gemeenschappelijke kennis aan elkaar voorgesteld. Hepburn was zwaar gedeprimeerd door haar scheiding van de Romeinse psychiater Andrea Dotti. Naar verluidt meende de kennis dat Hepburn, dochter van een Nederlandse moeder en in Nederland opgegroeid, baat kon hebben bij vriendschap met een landgenoot. Dat klopte, want het klikte. Wolders en Hepburn werden een stel en bleven samen tot Hepburns dood in 1993.

Wolders had na Hepburns dood kort een relatie met actrice Leslie Caron. Daarna trouwde hij met de weduwe van acteur Henry Fonda. Hij werd weleens beschuldigd van donjuanisme, met een voorkeur voor rijke en beroemde vrouwen.

Maar dat is niet indruk van Leendert de Jong, hoofdprogrammeur van het Haags Filmhuis. Hij heeft Audrey Hepburn en Rob Wolders goed gekend. Hij ontmoette hen in 1988. In het kader van een aan Hepburn gewijde expositie in het Haags Gemeentemuseum annex een retrospectief op haar films in het Filmhuis, zocht hij contact en wist hen te bewegen om naar Den Haag te komen voor de opening. „Rob Wolders was een leuke, lieve, grappige man. In zijn relatie met Audrey Hepburn zag ik zonder overdrijven het meest gelukkige samenzijn dat ik heb gekend. Hij steunde haar op al die zware Unicef-reizen. En na haar dood miste hij haar iedere dag.”

Geslaagd zakenman

Dat Wolders beroemde vrouwen ontmoette, is geen wonder, zegt De Jong, hij verkeerde nu eenmaal in Hollywoodkringen. Daarbij: „Hij hoefde het niet om het geld te doen. Hij was een geslaagd zakenman en zelf rijk. Misschien ben ik naïef, maar ik zag een oprechte man. Waarom zou hij geen affaire met Leslie Caron mogen hebben? En bij Shirlee Fonda is hij tot haar dood gebleven.”

De Jong en zijn partner raakten bevriend met Hepburn en Wolders, die hen uitnodigden in Zwitserland. „Als je logeert, ontbijt je samen. Audrey zat met losse haren in haar peignoir aan tafel. Daar kwam Rob binnen, in een korte ochtendjas boven een stel prachtige benen. Hij had zijn laarzen aan, want hij ging de tuin in, even met de honden spelen.”

De laatste keer dat De Jong Wolders meemaakte was vorig jaar, toen Wolders naar Den Haag was gekomen voor de tentoonstelling over het werk van couturier Hubert de Givenchy – diens ontwerpen zijn cruciaal geweest voor Hepburns imago, hij was een trouwe vriend. „Robert zat weer heerlijk over Hollywood te vertellen. Over hoe hij voetbal ging kijken bij Billy Wilder. Audrey haatte voetbal, maar als Nederland speelde, keek ze mee. Ik had een aflevering van de Mary Tyler Moore Show op mijn laptop, met Robert als de skileraar, de mannelijke variant van het domme blondje. Ik dacht hem er een plezier mee te doen, maar hij vond het gênant. Hij had er nooit spijt van dat hij zijn Hollywoodcarrière had beëindigd. Ik had daar niks te zoeken, zei hij, ik was geen goeie acteur.”