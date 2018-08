Hockeyvrouwen naar halve finale WK na winst op Engeland

Het knikje, het bijna verlegen glimlachje van bondscoach Alyson Annan voor haar dug-out na de beslissende 2-0 zei eigenlijk alles. Het zat goed, nu wel, niets aan de hand. Alles onder controle, waar hebben we ons in hemelsnaam druk om gemaakt?

Het zal door die hoofden hebben gespookt, kan niet anders. Ben je zo goed, wat de Nederlandse hockeysters ongeacht de samenstelling internationaal zijn en ook nog lang zullen blijven, verlies je toch twee keer tegen die Engelsen. Op zulke belangrijke momenten.

Eerst dat EK in 2015, in hetzelfde stadion in Londen, 2-2 na reguliere speeltijd, het beste van het spel, verlies na shoot-outs. Jaar later, de olympische finale in Rio de Janeiro. 3-3 reguliere speeltijd, het beste van het spel, verlies na shoot-outs. Tranendallen op momenten dat er niets aan de hand leek. En twee keer Engeland.

Het zat diep bij de Oranjevrouwen, eigenlijk totdat er revanche kwam die telde, vorig jaar op het EK in eigen land. 1-0 overwinning, onderweg naar de Europese titel.

Eigenlijk had Engeland ook niet meer dan een naam met een nasmaak hoeven zijn. De ploegen, beide flink veranderd sinds die bewuste Spelen in Rio, zijn momenteel niet gelijkwaardig. De Nederlandse vrouwen zijn in wervelende vorm, de absolute favoriet dit toernooi. En ook al spelen de Engelsen dan thuis, aangespoord door het luide gejoel van het publiek, ze steken in beduidend mindere vorm.

Grote cijfers

De groepsfase van beide teams kon niet verschillender zijn. De Engelse vrouwen moesten in een poule met Ierland, de Verenigde Staten en India na twee gelijke spelen waken voor vroegtijdige uitschakeling. Nederland overrompelde met bijna potsierlijke cijfers Zuid-Korea (7-0), China (7-1) en Italië (12-1). Engeland was veroordeeld tot een tussenronde, waarin het won van Zuid-Korea (2-0).

Het huidige Oranje, een elftal zonder grote boegbeelden maar met ontegenzeggelijk veel kwaliteit, is een geoliede machine. Engeland maakte geen aanspraak op de winst en had nog enige mazzel dat de 1-0 van Lidewij Welten viel toen hij viel, laat in het eerste kwart. Daarvoor had Caia van Maasakker al de lat geraakt uit een strafcorner en redde de Engelse keeper Maddie Hinch, die in Nederland bij SCHC speelt, ook op de rebound.

De 2-0, wederom na prima veldspel, via Frédérique Matla naar Laurien Leurink, voelde in het derde kwart meteen beslissend aan. Engeland drong aan, maar het leidde tot niets.

In de halve finale treft Nederland zaterdag Australië, dat toch wat verrassend Argentinië versloeg. Ierland versloeg India en speelt tegen Duitsland in de andere halve finale. De titelverdediger is tot nu toe de enige topploeg op dit WK die zich nog niet heeft laat verrassen.