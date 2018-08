Misbruik schildklierhormoon door topschaatsers

Nederlandse topsporters gebruiken schildklierhormonen in de hoop dat dit kan bijdragen aan sportprestaties. Dat bracht een onderzoek van Nieuwsuur en Noordhollands Dagblad woensdagavond aan het licht. Het middel staat niet op de dopinglijst. Schildklierspecialisten vrezen gezondheidsschade als gevolg van het gebruik.

Het probleem speelt vooral in de schaatssport, waar het middel zouden gebruiken om gewicht te verliezen. De Schaatsbond (KNSB) waarschuwt zijn leden om geen middelen te gebruiken “als daarvoor geen medische noodzaak aanwezig is.” Ook kondigt de bond aan deze bepaling op te nemen in de vergunningvoorwaarden voor topschaatsers, die extra begeleiding krijgen.

Om toekomstig gebruik te voorkomen deed de Nederlandse Dopingautoriteit een verzoek aan wereldantidopingagentschap (WADA) om een aantal van deze medicijnen tot verboden middel te bestempelen.

Schildklieraandoening

De artsen melden aan Nieuwsuur dat niet met zekerheid is te zeggen dat het gebruik van schildkliermedicatie een positieve invloed heeft op sportprestaties. Een hoogleraar klinische sportgeneeskunde noemt het “natte vingerwerk”. Onder de risico’s van niet medisch noodzakelijk gebruik noemt een internist “botontkalking, hartproblemen en een plotse dood”.

Schildklierhormonen leveren een belangrijke bijdrage aan de hormoonhuishouding van het lichaam. Ze beïnvloeden processen als hartslag, stofwisseling en energiehuishouding in de spieren. Bij mensen waar een tekort van deze hormonen optreedt, vertraagt de stofwisseling. Bij een teveel is het juist andersom. Volgens NOS zijn er in Nederland 600.000 mensen met een schildklieraandoening, waarvan driekwart medicatie gebruikt.