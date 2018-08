Minstens 20 doden bij luchtaanval op Jemenitische vismarkt

Bij luchtaanvallen in de Jemenitische havenstad Hodeida zijn donderdag ten minste twintig doden gevallen. Vliegtuigen beschoten een vismarkt en raakten ook de ingang van een nabijgelegen ziekenhuis, melden de persbureaus Reuters en AFP.

De slachtoffers zouden voornamelijk burgers zijn. Over hoeveelheid doden bestaat nog veel onduidelijkheid. Een arts in Hodeida zegt tegen AFP dat het om twintig dodelijke slachtoffers gaat. Andere bronnen melden aan Reuters dat er 26 doden zijn gevallen, terwijl het Chinese persbureau Xinhua over een verklaring van de plaatselijke autoriteiten zegt te beschikken waarin gerept wordt van wel 52 doden. Schattingen over het aantal gewonden lopen uiteen van vijftig tot ruim honderd.

De aanvallen zijn hoogstwaarschijnlijk het werk van de door Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten geleide coalitie die in Jemen vecht tegen de Houthi-rebellen. De coalitie heeft nog niet gereageerd op het nieuws over de dodelijke beschietingen.

Hevige gevechten

In Hodeida wordt al anderhalve maand hevig gevochten. De door het Westen gesteunde coalitie probeert de havenstad te heroveren op de Houthi’s, die juist ruggesteun genieten van Iran. Zij bezetten Hodeida sinds 2014. Door de stad weer te heroveren, hoopt de coalitie een slag te slaan in de burgeroorlog die al sinds 2015 woedt. Noemenswaardige vooruitgang hebben de coalitietroepen echter nog niet geboekt.

De slag om Hodeida heeft grote humanitaire gevolgen. In de stad wonen 600.000 mensen, van wie er volgens de VN-coördinator voor humanitaire hulp in het ergste geval 250.000 “alles zouden kunnen verliezen - zelfs hun leven”. Alleen al in de dagen nadat het offensief was begonnen, sloegen tienduizenden inwoners op de vlucht.

In totaal zijn sinds het ingrijpen van de coalitie in 2015 al zo’n 10.000 mensen omgekomen. Volgens de VN dreigen miljoenen Jemenieten te verhongeren. De VN proberen intussen een staakt-het-vuren te bewerkstelligen. Begin juli kondigden de Emiraten een gevechtspauze af. Die was al niet meer van kracht voor het bombardement op donderdag.