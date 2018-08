Mannen opgepakt om bedreigen burgemeester Voerendaal

De politie heeft donderdag twee mannen van 62 en 52 jaar uit Landgraaf aangehouden op verdenking van het bedreigen van de burgemeester van Voerendaal Wil Houben. Ook worden de mannen verdacht van brandstichting.

De Voerendaalse burgemeester werd op 26 februari door een gemaskerde man bedreigd met een vuurwapen, terwijl hij met zijn auto onderweg was naar het gemeentehuis. Houben ontsnapte door snel weg te rijden. De bedreiging stond niet op zichzelf. Andere politici in het Limburgse Voerendaal werden al beveiligd, nadat een auto van een wethouder in brand was gestoken.

De twee mannen worden ook verdacht van betrokkenheid bij een brandstichting in de nacht van 13 op 14 maart bij een loods op het bedrijventerrein in Voerendaal, waarvoor maandag ook al een 48-jarige Heerlenaar werd aangehouden. In de loods was volgens de brandweer een autosloperij gevestigd.

Ondermijning

Mogelijk waren de bedreigingen en brandstichtingen een waarschuwing voor de politici die zich bezighouden met het bestrijden van de georganiseerde misdaad en drugscriminaliteit. “De bedreiging en de brandstichting zijn incidenten die verband houden met de ondermijning van het gezag in Voerendaal”, schrijft de politie.

Bedreigingen van lokale politici en burgemeesters komen de laatste jaren vaker voor. De Telegraaf schreef onlangs dat drie van de tien lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers in een jaar tijd agressie of geweld meemaakten.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken (D66) kondigde daarom aan een speciaal team op te gaan richten met ervaringsdeskundigen die bedreigingen hebben meegemaakt. Ook maakte het kabinet vorige maand bekend 100 miljoen uit te trekken om de georganiseerde misdaad en de verweving van de onder- en bovenwereld aan te pakken.