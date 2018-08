Lekker ziltig: welke zeewierproducten smakelijk zijn (en welke niet)

Zeewier als vleesvervanger. Zeewier als groente. Zeewier is de toekomst – dat horen we al jaren. Als bron van proteïne en essentiële vetzuren. Van vezels, vitaminen, mineralen. Met zeewier worden we honderd én redden we de wereld. U begrijpt: we moeten zo snel mogelijk massaal aan het zeewier. En er zijn ook steeds meer zeewierproducten in de supermarkt te vinden.

De reform- en natuurwinkels verkopen al langer zeewierproducten, zoals burgers, gedroogde wieren of nori-snacks. Online bestellen kan ook. Jumbo verkoopt zeewiertapenade, Plus zeewierzoutjes en bij EkoPlaza kun je spreads en verse wieren krijgen. Het assortiment dijt langzaam uit. Bij Albert Heijn liggen sinds kort de zeewierburgers (vega of met vis) van Sea Green. Vanaf september liggen in diezelfde super vier verschillende gedroogde wieren om mee te koken.

Helaas is niet alles even lekker. We gidsen u door zeewierland: wat is de moeite waard en wat kunt u – hoe gezond ook – beter laten staan?