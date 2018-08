Kwart van Duitse bevolking heeft migratie-achtergrond

Duitsland kan er niet meer omheen: het is een echt immigratieland. Bijna een kwart van de Duitse bevolking had in 2017 een migratie-achtergrond, ofwel 19,3 miljoen van de 82 miljoen mensen in Duitsland. Dat is een stijging van 4,4 procent ten opzichte van 2016.

Duitsland onderscheidt zich daarin niet sterk van bijvoorbeeld Nederland, waar 23,1 procent van de bevolking een migratie-achtergrond heeft. Maar Duitsland heeft zich lang niet als immigratieland willen zien - hoewel de immigratie in West-Duitsland al in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw aanzienlijk was.

De nieuwe cijfers zijn afkomstig van het Duitse bureau voor statistiek. Iemand geldt als een persoon met migratie-achtergrond als hij of zij zelf, of tenminste één ouder, geboren is met een andere nationaliteit dan de Duitse.

194.000 Nederlandse-Duitsers

De grootste groep heeft Turkse wortels (2,8 miljoen), gevolgd door mensen met een achtergrond in Polen (2,1 miljoen), Rusland en Kazachstan (respectievelijk 1,4 miljoen en 1,2 miljoen – in veel gevallen mensen met oorspronkelijk Duitse wortels) en Roemenië (0,9 miljoen). Een Syrische migratie-achtergrond hebben 706.000 mensen, een Nederlandse 194.000.

Opmerkelijk is de verdeling naar leeftijdsgroep. Bij de generatie boven de 65 heeft slecht één op de tien mensen in Duitsland een migratie-achtergrond, bij de groep onder de zes jaar ligt het percentage met migratie-achtergrond op 38 procent.

Dichtbij familie

Iets meer dan de helft (51 procent) van de mensen met buitenlandse wortels heeft de Duitse nationaliteit. Van de in totaal 24 miljoen meerpersoonshuishoudens in Duitsland wordt in 2,5 miljoen gezinnen overwegend een buitenlandse taal gesproken – vooral Turks en Russisch.

De belangrijkste reden die voor migratie werd opgegeven was voor 13,3 miljoen van de 19,3 miljoen mensen met wortels in het buitenland: dichtbij familie willen zijn.