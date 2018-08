Israël: zeven IS-strijders gedood bij grens Golanhoogte

Israël zegt in de nacht van woensdag op donderdag zeven strijders van Islamitische Staat te hebben gedood bij de Israëlisch-Syrische grens op de Golanhoogte. Daarnaast zouden ook de Jordaanse strijdkrachten donderdag strijders van IS hebben aangevallen toen zij de grens tussen Syrië en Jordanië probeerden over te steken.

Volgens de Israëlische strijdkrachten (IDF) bevonden de gewapende mannen zich op zo’n 200 meter van de Israëlische grens, toen de luchtaanval werd uitgevoerd. Donderdagochtend troffen Israëlische militairen bij de lichamen van de gedode IS-strijders bomvesten en wapens aan, waaronder een AK-47 machinegeweer.

IDFSpokesperson IDF Last night, an IDF aircraft fired towards several armed terror operatives in the southern Syrian Golan Heights. Following searches this morning, explosive belts and an AK-47 assault rifle were found in the area 2 augustus 2018 @ 09:35 Volgen

Het leger hield de strijders al enige tijd in de gaten. Ze zouden zijn gevlucht voor de troepen van het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. De afgelopen maanden voerde het leger van Assad een offensief uit tegen IS en andere islamitische rebellengroepen. Inmiddels heeft het regime bijna het hele zuiden van Syrië weer in handen. Maandag claimde het regeringsleger de overwinning op IS in het zuidwesten van Syrië.

Druzen

Maar IS is nog niet helemaal verslagen. Afgelopen week richtte IS in een dorp in het zuidwesten van Syrië, waar veel druzen wonen, een slachting aan. Er kwamen meer dan tweehonderd mensen om het leven. Ook werden er dertig vrouwen en kinderen ontvoerd. Druzen behoren tot een religieuze gemeenschap, die zich heeft afgesplitst van de sjiitische islam, en heeft kenmerken van het christendom.

De druzen zijn een minderheidsgroep in Israël, Syrië, Jordanië en Libanon. Op de door Israël bezette Golanhoogte wonen veel druzen, die familie hebben in het zuiden van Syrië.

Spanning

Ondertussen neemt de spanning tussen Israël en Syrië aan de grens toe. De situatie op de Golanhoogte is al sinds 1967 gevoelig, toen Israël het gebied bezette na de Zesdaagse Oorlog. In 1981 werd het gebied geannexeerd. Nu de gevechten aan de Syrische kant van de grens toenemen en Syrische regeringstroepen zich hebben gevestigd aan de grens, staat Israël op scherp. Vorige week schoot Israël nog een Syrische straaljager neer die het luchtruim binnendrong.

Rusland speelt ondertussen een steeds belangrijkere rol als bemiddelaar tussen Israël en Syrië. Moskou kondigde donderdag aan militairen in te zetten bij acht veiligheidsposten aan de Syrische kant van grens op de Golanhoogte. Ook zijn er blauwhelmen van de Verenigde Naties teruggekeerd in het gebied. Die hadden zich enkele jaren geleden teruggetrokken uit het oorlogsgebied, nadat enkele VN-medewerkers waren ontvoerd en aangevallen.