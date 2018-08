Hooggerechtshof verwerpt wet Poolse regering in strijd om rechterlijke macht

Het Poolse Hooggerechtshof heeft donderdag gezegd dat de hoge rechters die volgens een wet van regeringspartij PiS vervroegd met pensioen moeten, kunnen aanblijven. In ieder geval totdat het Europese Hof van Justitie een uitspraak heeft gedaan over de zaak.

Vorige maand werden bijna dertig hoge rechters - bijna eenderde van alle hoge rechters in Polen - uit hun ambt gezet, nadat in april een wet in werking trad waardoor de rechters tot vervroegd pensioen werden gedwongen; bij een leeftijd van 65 in plaats van 70. De rechters konden bij de Poolse president Andrzej Duda van de conservatieve en nationalistische partij PiS, die sinds 2015 aan de macht is, verlening van hun ambtstermijn aanvragen.

Lees ook: Poolse rechters komen in verzet

Volgens de oppositie, de EU en mensenrechtenorganisaties ondermijnt de regering hiermee de onafhankelijke rechterlijke macht. Eerder werd ook de macht van het Constitutioneel Hof al ingedamd door de regering.

Artikel 7

Maar president Duda lijkt zich vooralsnog weinig aan te trekken van het besluit van het Hooggerechtshof. Hij noemde het donderdag “ongegrond” en zei dat het de inspanningen van de overheid om de rechterlijke macht opnieuw vorm te geven, niet zou belemmeren.

De Europese Commissie is een artikel-7 procedure begonnen vanwege het ondermijnen van de rechtsorde in Polen. Hierdoor zou Polen uiteindelijk zijn stemrecht kunnen verliezen in de Europese Raad. De Commissie dreigt al langer met economische sancties als Polen doorgaat met het ondermijnen van de rechtsstaat.