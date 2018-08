‘Hele percelen zijn al opgegeven’

Het Nederlandse platteland doet steeds woestijnachtiger aan. Waar niet gesproeid wordt, liggen uien er verlept bij, vormt de maïs geen kolven en is het gras hooi geworden.

Na weken van aanhoudende en extreme droogte is volgens boerenorganisatie LTO daarom inmiddels sprake van een landelijke crisis. Ook de komende twee weken wordt nauwelijks regen verwacht. LTO noemt de droogte „rampzalig” en roept op tot crisismaatregelen.

Welke crisismaatregelen kunnen er genomen worden om de droogte het hoofd te bieden?

Om te beginnen: beregenen. LTO en de supermarkten, verenigd in branche-organisatie CBL, hopen dat de regels voor beregenen niet strenger worden.

Daarnaast moeten boeren zich aan allerhande Europese en/of Nederlandse regels houden. LTO wil nu dat een deel van die regels dit jaar wordt versoepeld.

Zo mogen boeren in het najaar geen gras meer inzaaien, omdat daar CO 2 bij vrijkomt. Maar het gras is nu (grotendeels) dood. Mogelijk kunnen boeren later in dit jaar nog in de herkansing met hun grasland, mits de deadline naar achteren wordt verschoven, stelt LTO.

Daarnaast mogen boeren na 1 september hun landbouwgrond niet bemesten. Mest kan in de vaak regenachtige herfstmaanden dan makkelijk ‘uitspoelen’ en zo in het grondwater terechtkomen. Dat is niet goed voor de waterkwaliteit.

Wie wil bemesten moet het dus volgens de regels vóór die tijd doen. Maar als het gras dood is, heeft mest geen zin en eventueel nieuw gras zal nog wel even op zich laten wachten. Vandaar dat ook hier gevraagd wordt om een deadline uit te stellen.

Ook wil LTO dat het aantrekkelijker wordt voor boeren om zich tegen dit soort extreem weer te verzekeren. LTO zegt dat boeren de premies te hoog vinden, net als het eigen risico (30 procent).

Juli was een recordmaand met hoge temperaturen en zeer weinig regen. Bekijk ook de droogte in graphics: Het voortdurende gebrek aan regen laat zich gelden

Slechts 2.000 van de ongeveer 60.000 boeren en tuinders zijn volgens Esther de Snoo van LTO verzekerd tegen weerssituaties zoals deze langdurige droogte. LTO wil daarom de assurantiebelasting, die is 21 procent, afschaffen om verzekeren „aan te jagen”, zegt De Snoo van LTO. Hoe meer boeren deelnemen, hoe lager de premie wordt, zegt De Snoo.

Over dit soort maatregelen worden op dit moment gesprekken gevoerd met het ministerie van Landbouw. Het is overigens wel duidelijk wat er níét gaat gebeuren: het ministerie van Landbouw heeft al laten weten dat er geen financiële compensatie komt voor boeren die schade hebben geleden. Daar kunnen ze zich immers tegen verzekeren, vindt het ministerie. Aan die verzekering betaalt de overheid deels ook mee.