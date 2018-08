Gewonden Pinkpopaanrijding niet meer in levensgevaar

De drie mensen die in juni na Pinkpop gewond raakten doordat ze vlakbij het festivalterrein werden aangereden, verkeren niet meer in levensgevaar. Zij hebben de intensive care verlaten, zegt de advocaat van het drietal donderdag tegen de regionale nieuwssite 1Limburg.

Het is niet duidelijk sinds wanneer de drie slachtoffers - een man (30) uit Landgraaf en een man (26) en vrouw (23) uit Heerlen - geen intensieve zorg meer nodig hebben. Het is ook niet zeker of zij überhaupt nog in het ziekenhuis liggen. Tegen 1Limburg wil de advocaat omwille van de privacy alleen zeggen dat de drie nog een lange weg te gaan hebben. De raadsman was donderdagmiddag niet bereikbaar voor vragen.

Witte bestelbus

De mannen en de vrouw zaten op de vroege maandagochtend van 18 juni op de openbare weg vlakbij de grootste camping van het driedaagse popfestival, in het Limburgse Landgraaf. Bij hen was ook de 35-jarige Pinkpopvrijwilliger Gilles Boux de Casson uit Heerlen. Rond 4.00 uur reed iemand in een witte bestelbus hen aan. Boux de Casson overleefde dat niet. De andere drie raakten zwaargewond.

Na het ongeluk ging de bestuurder van de witte bus ervandoor. Later op de dag kon hij in Amsterdam worden opgepakt - de 34-jarige man had zelf de politie gebeld. Een dag later liet het OM weten dat er in ieder geval geen terroristisch motief achter de aanrijding zat. Aan het einde van de week kwam de bestuurder vrij. Hij wordt niet meer zoals eerst verdacht van doodslag, maar nog wel van het veroorzaken van een verkeersongeval met de dood als gevolg.

Hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren, blijft vooralsnog onduidelijk. Een taxichauffeur zei tegen de Limburgse zender L1 dat hij het groepje al voor het ongeluk op de weg had zien zitten. Mogelijk dachten de slachtoffers dat de weg was afgesloten. Dat was niet het geval: bestemmingsverkeer mocht tijdens Pinkpop nog wel de weg op, zij het met een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur.