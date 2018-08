Gevallen door een dappere marmot

Hans ten Wolde (58) was liever met een stoerder verhaal thuisgekomen. Dagenlang reed hij op zijn rode Ducati ST3 over bergpassen en hoogvlaktes. Maar de terugreis maakte hij op de achterbank van een taxi, met een Limburgse pensionado achter het stuur.

Iedere zomer gaat Ten Wolde op pad met zijn vrienden Gijs en Freddy. De mannen hijsen zich in motorpakken en stappen op drie identieke Ducati’s om honderden kilometers per dag af te leggen in de bergen.

Zo ook in 2013, toen ze naar Frankrijk en Italië reisden. Freddy moest eerder naar huis, dus op een dag reden Ten Wolde en Gijs samen van de Italiaanse plaats Ventimiglia naar de Franse plaats Briançon.

’s Middags reden ze over de Col Agnel. Het asfalt was gehavend dus sneller dan 70 kilometer per uur gingen ze niet. „Ik reed ontspannen over de brede bergpas, Gijs zat achter me”, vertelt Ten Wolde. „Hier en daar zagen we marmotten vanuit de berm nieuwsgierig naar ons kijken.” De meeste marmotten worden afgeschrikt door het geluid van de motoren. Maar een dappere familie besloot over te steken. Enkele tientallen meters voor Ten Woldes voorwiel waagden twee beestjes de oversteek. Een derde maakte aanstalten om achter zijn soortgenoten aan te gaan.

Tussen voorwiel en frame

Ten Wolde dacht net achter hem langs te kunnen. Hij week iets uit en hing scheef op zijn motor toen hij het beestje toch raakte. Het gebeurde in een flits. De marmot kwam tussen het voorwiel en het frame van de motor terecht. Ten Wolde verloor de controle over het stuur en viel. Hij schopte de Ducati van zich af en rolde een paar keer over de kop. De motor schoof naast hem over het asfalt.

Ten Woldes inspecteerde zijn lichaam. Eén been was bont en blauw, dat had de klap van de motor opgevangen. Hij had grote schaafwonden. En zijn duim stond de verkeerde kant op.

Met de ambulance ging hij naar de dokterspost, waar bleek dat zijn duim gebroken was. Hij kreeg noodgips en wachtte tot hij de volgende ochtend met de taxi kon worden opgehaald. Vliegen mocht vanwege het gips niet. Een Limburgse man op leeftijd bracht Ten Wolde uiteindelijk in een half etmaal terug naar Nederland.

„Nog steeds worden er grapjes over de marmot gemaakt”, zegt Ten Wolde nu. „Het was misschien beter geweest als ik kon vertellen dat ik met 130 per uur uit de bocht was gevlogen.”