Eigenaar Foodora geeft zich gewonnen en verkoopt Nederlandse tak

De eigenaar van maaltijdbezorger Foodora ziet geen toekomst meer in de Nederlandse markt. In de halfjaarcijfers meldt moederbedrijf Delivery Hero, een van de belangrijkste concurrenten van het Nederlandse Takeaway.com, donderdag dat het plannen heeft om Foodora Nederland te verkopen. Ook wil het Duitse concern af van zijn Australische, Franse en Italiaanse activiteiten.

Delivery Hero wil zich naar eigen zeggen richten op markten waar het „een leidende positie” kan verwerven. In Nederland is dat nagenoeg onhaalbaar. Takeaway-dochter Thuisbezorgd.nl is al jaren marktleider en op de markt voor maaltijdbezorgers is het bijna ondoenlijk om een marktleider te verstoten. Volgens adviesbureau McKinsey stapt 80 procent van de thuisbestellers zelden of nooit over van bezorgbedrijf.

De meeste maaltijdbezorgers hanteren daarom ook de tactiek ‘Go big or go home’: óf ze zetten vol in op marktleiderschap óf ze besluiten na verloop van tijd zich terug te trekken. Datzelfde deed Takeaway.com in het Verenigd Koninkrijk. Toen in 2016 duidelijk werd dat het de strijd met Just Eat niet ging winnen, werden de Britse activiteiten verkocht. Andersom verkocht Just Eat zijn afdeling in de Benelux aan Takeaway.

Geheimzinnig

In Nederland concurreert Takeaway vooral met Foodora en het Britse Deliveroo, en in iets mindere mate met Uber Eats. Hoeveel voorsprong het bedrijf van internetondernemer Jitse Groen precies heeft, is lastig te zeggen: over marktaandelen wordt in de resultaten vrij geheimzinnig gedaan en Foodora en Deliveroo splitsen het aantal orders dat ze verwerken niet op per land.

Het enige goede vergelijkingsmateriaal is het aantal restaurants dat bij de bezorgers is aangesloten. Bij Deliveroo zijn dat er in Nederland ongeveer 1.500. Foodora werkte volgens Emerce eind vorig jaar met 750 restaurants samen, verdeeld over zeven Nederlandse steden. Thuisbezorgd schermt in zijn cijfers met meer dan 7.500 aangesloten partijen.

Buiten Nederland presteert het moederbedrijf van Foodora niettemin goed. Delivery Hero bezorgde in de eerste zes maanden van dit jaar 183,7 miljoen bestellingen, bijna de helft meer dan een jaar geleden. Takeaway.com, dat woensdag cijfers publiceerde, kwam in diezelfde maanden tot 41,7 miljoen orders. Dat verschil is vooral te verklaren door het aantal landen waarin beide partijen actief zijn. Delivery Hero bezorgt in meer dan veertig landen, Takeaway in tien.