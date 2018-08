Een recept voor een klassiek rommelgerecht

Wanneer ik onze dochter, Amber, „pastaaa, pastaa!”, hoor roepen, spoed ik me naar de keuken om een pan kokend water op het vuur te zetten. In het begin kookten we de pasta een minuutje door, tegenwoordig wordt ook voor Amber de pasta al dente geserveerd. Van goed kauwen word je groot. We verbazen ons over de hoeveelheden koolhydraten die ze naar binnen weet te werken, mits opgediend met bolognesesaus. Ze wordt drie en bemoeit zich met het kookproces. Tussen ons in vraagt ze om een aandeel in het huishouden. „Mag ik helpen?”

„Zet het bordje maar op tafel”, zeg ik dan. Ze wil meer dan dat. Ze wil doen wat wij ook doen. Snijden. Hakken. Pureren. Opscheppen. Als ik zeg dat ze daar nog te klein voor is, noemt ze me een monster waarop ik ook maar meteen verander in een monster. Dat zal haar koest krijgen! Vanaf het begin at Amber met ons mee aan tafel en al snel at ze ook mee van ons bord. Ze is een makkelijke eter.

Moest je vroeger voor kousenband naar een Surinaamse toko, inmiddels liggen de boontjes ook in het reguliere supermarktschap. Ik vind kousenband goddelijk. Kousenband is makkelijk te bereiden, voedzaam en – belangrijk als je een stuiterend kind hebt met reuzenhonger – is ontzettend snel gaar. Het smaakt spannender dan de saaie allemansvriend de sperzieboon. Gelukkig is mijn liefde voor kousenband overgeslagen op Amber.

Amber is onze eerste proever. Wat zij lekker vindt, vindt de rest van de mensheid ook lekker gaan we gemakshalve van uit. Dit gerecht vindt Amber heerlijk, al zijn we iets voorzichtiger met de vurige Madame Jeanette om haar te sparen. De avocado op de pasta maakt het gerecht milder van toon.

Op een doordeweekse dag gooide ik de overgebleven kousenband met het pepertje in de pan en deed er sojaroom bij. Een klassiek rommelgerecht was geboren. Pastaaa, pastaaa!

Tonijnpasta met kousenband in een crème van sojaroom

4 personen

2 eetlepels zonnebloemolie;400 gram kousenband; 1 blikje tonijn in olijfolie (200 gr); 1 pakje sojaroom; teentje knoflook; vijf takjes bladpeterselie; twee afgespoelde ansjovisfilets; 1 Madame Jeannette; 300 gram pasta (fusilli of rigatoni); 5 cherrytomaatjes; peper en zout; 2 kleine sjalotjes; rijpe avocado als garnering

Laat de tonijn uitlekken. Bewaar de olie; je hebt er straks wat van nodig.

Verwarm twee eetlepels zonnebloemolie in een wok of diepe pan.

Voeg het teentje knoflook, twee ansjovisfilets en de klein gesneden sjalotjes toe. Peper en zout toevoegen. Roer op een laag vuur totdat de ansjovis uit elkaar is gevallen.

Voeg de hele Madame Jeannette toe. Bak het een paar minuten mee en haal ’m dan eruit. Hoe langer je ’m meebakt hoe scherper het gerecht. Hele cherrytomaatjes bijvoegen. Roeren

Ontdoe de kousenband van de stam en puntjes en snijd ze in stukjes ter grootte van ongeveer een vingerkootje. Doe in de wok. Roeren. Op een zacht vuurtje laten pruttelen.

Voeg een beetje water toe als het te veel inkookt.

Na vijf minuten een half glas kokend water toevoegen. Roeren.

Prik de geglazuurde cherrytomaatjes door zodat het tomatensap vrijkomt. Roeren.

Breng een pan met water aan de kook. Schepje zout aan het kokende water toevoegen. Kook de pasta.

Snijd de bladpeterselie afwisselend grof en fijn. Doe in de wok.

Acht minuten voordat de pasta kookt, voeg je de tonijn toe aan het gerecht. Roeren.

Vijf minuten voordat de pasta klaar is, voeg je de sojaroom aan het gerecht toe. Voeg ook twee theelepels van de tonijnolie toe. Laten pruttelen op een zacht vuur.

Doe de pasta bij het gerecht . Roeren.

Hol de advocado uit en verdeel het vlees over de borden met tonijnpasta.

Tofu is een uitstekende vervanger voor de tonijn.

en koken deze zomer hun favoriete recepten.