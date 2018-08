Dodental verkiezingsgeweld Zimbabwe opgelopen naar zes

Drie mensen zijn overleden aan de verwondingen die ze woensdag opliepen bij de protesten na de verkiezingen in Zimbabwe. Daarmee is het dodental opgelopen naar zes, zo maakt de politie volgens persbureau AP donderdagavond bekend. Zeker veertien mensen zijn gewond geraakt in de chaos die ontstond nadat de eerste uitslagen bekend werden.

Een woordvoerder van de politie benadrukte donderdag dat de situatie gespannen blijft, vooral in hoofdstad Harare. Volgens haar is inzet van het leger daarom nog steeds nodig om de veiligheid te garanderen.

Bekijk ook de fotoserie: Dag van chaos in Harare

De uitslagen van presidentsverkiezingen van maandag laten nog altijd op zich wachten. De kiescommissie heeft aangekondigd het resultaat donderdagavond rond 22.00 uur bekend te maken. De parlementsverkiezingen zijn met een tweederde meerderheid gewonnen door regeringspartij Zanu-PF.

Krijgsmacht

Toen dat woensdag bekend werd, gingen een paar honderd oppositieaanhangers de straat op bij het hoofdkantoor van de kiescommissie in Harare. De aanhangers van oppositiepartij MDC-Alliance hebben vermoedens van fraude. De regering van huidige president Emmerson Mnangagwa stuurde daarop het leger de straten op.

Correspondent Bram Vermeulen schreef over het geweld van woensdag:

“Willekeurige passanten werden afgeranseld, journalisten kregen klappen. Soldaten openden het vuur, met echte kogels. Drie demonstranten werden dodelijk geraakt en bloedden dood in het centrum van de stad. Zelfs in het oude Zimbabwe was de wanhoop van de machthebbers nooit zo zichtbaar, zo bloot.”

Lees hier het hele verhaal van Bram Vermeulen: Wachten op uitslag in Zimbabwe, maar het kwaad is al geschied

Inwoners van het Afrikaanse land en de internationale gemeenschap veroordelen het “excessieve” geweld van het leger, aldus AP. De politie zegt volgens het persbureau dat ongeveer vierduizend oppositieaanhangers het centrum “belegerden”. Enkelen van hen zouden ijzeren staven en stenen bij zich hebben gehad.

Inval bij oppositiepartij

Oppositieleider Nelson Chamisa zegt dat de politie een inval heeft gedaan in het hoofdkwartier van zijn partij, daarbij zijn computers in beslag genomen. De politie laat weten dat achttien mensen zijn gearresteerd.

Volgens Chamisa zocht de politie naar bewijs voor verkiezingsfraude, maar dat is volgens hem al overgebracht naar een veilige plek.