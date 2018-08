Deze groenten kunnen heel goed op de barbecue (en zo pak je dat aan)

Poffen tussen de kooltjes Aardappels: Aardappels en zoete aardappels kun je schoonboenen, hier en daar inprikken, de schil inwrijven met olijfolie en een klein beetje grof zout (en desgewenst kerrie, of tandoorikruiden of ras el hanout of iets dergelijks), inpakken in een dubbele laag aluminiumfolie en 30 tot 60 minuten poffen tussen de kooltjes. Lekker met zure room en lente-ui (aardappel) of met romige feta, lente-ui, chilipeper en olijfolie (zoete aardappel). Bieten: Bieten hoeven alleen schoongeboend en ingepakt. Ze hebben 30 tot 45 minuten nodig. Daarna schillen, in parten snijden en bijvoorbeeld omhusselen met balsamico, olijfolie, een lente-uitje en feta.

Blakeren op het rooster Ui: Leg rode of witte uien met schil en al op het rooster en laat ze in 20 minuten zwartblakeren. Draai ze af en toe een kwartslag. De buitenste rokken eraf pellen, het vruchtvlees in stukken snijden en aanmaken met rodewijnazijn, olijfolie, zout en peper. Prei: Hetzelfde kun je doen met prei. Houd de dressing ook hier heel eenvoudig, want de prei heeft al zoveel smaak. Tuinbonen: Laat tuinbonen zwartblakeren op het rooster en serveer er een schaaltje olijfolie en zeezoutvlokjes of fleur de sel bij. Laat iedereen zelf z’n boontjes doppen en in olie en zout dopen. Servetten zijn hier geen overbodige luxe. Paprika’s: Laat paprika’s rondom zwart worden. Leg ze in een schaal en dek af met vershoudfolie, zodat het schilletje losstoomt. Pel, snijd in repen en serveer met (bijvoorbeeld) een drupje rodewijnazijn, veel olijfolie, fijngehakte peterselie en knoflook. Aubergines: Laat aubergines rondom blakeren en maak er een rokerige baba ganoush van. En een beetje extra: Grill altijd wat extra groente: venkel, courgette, aubergine, paprika, pompoen; ze zijn allemaal heerlijk om de volgende dag koud door een salade te husselen.

Grillen op het rooster Asperges en lente-ui: Groene asperges en lente-ui vormen een fijne combinatie. Hussel ze om met olijfolie en grill ze in 5 tot 10 minuten gaar. Besprenkel met nog wat olijfolie en bestrooi met zout. Er kan een sausje bij (romesco bijvoorbeeld) maar ze zijn zo ook al heel lekker. Pompoen: Grill repen pompoen (ingekwast met olijfolie) en/of plakken venkel en serveer ze met een sausje van mayo en yoghurt met iets erdoor, zoals knoflook, groene kruiden, wasabi, sriracha, miso of gepekelde citroen.

Wil je de blits maken op de volgende barbecue? Probeer eens dit driegangenmenu. Ratatouille: Voor een ratatouille van de barbecue: grill plakken aubergine, courgette en paprika gaar en leg een tros kerstomaatjes op het rooster tot ze beginnen te poffen. Serveer zo, met zout en olijfolie, of met salsa verde of eventueel pesto. Little gem en avocado: Grill gehalveerde kropjes little gem (ingekwast met olijfolie) en kwarten avocado en maak er een bbq caesar salad van. Mais: Kook maiskolven 10 minuten voor in ruim gezouten water en rooster ze nog eens 10 minuten rondom gaar. Serveer met komijn- of ansjovisboter. De kolven kunnen eventueel ook zonder voorkoken, maar hebben dan zeker 20 minuten nodig. Portobello: Grill eens een portobello en doe net of het een hamburger is. Dus op een broodje met een blaadje sla, sausje, pickle, etcetera.